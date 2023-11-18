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Бои за Херсонщину: ВСУ контролируют 10 кв. км на левом берегу Днепра - ISW

Анна Ярославская
18 ноября 2023, 10:31
Украинские военные закрепляются на левобережье Днепра и наносят огневое поражение по тылам противника.
ВСУ, Херсонская область
ВСУ имеют успех на левобережье Херсонщины / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, УНИАН

В Генштабе ВСУ сообщили, что за последние сутки Силы обороны отбили 12 атак врага на левобережье Днепра и закрепляются на занятых рубежах.

Как говорится в сводке, опубликованной в Facebook, украинские военные ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

"Подразделения морской пехоты вместе с другими составляющими Сил обороны удерживают позиции на левобережье Днепра, где за прошедшие сутки отразили 12 атак врага. Наши защитники закрепляются на занятых рубежах и наносят огневое поражение оккупантам", - сообщили в Генштабе.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских средств, средство противовоздушной обороны, пункт управления и боеприпасов противника.

Тем временем аналитики Института изучения войны отмечают, что ВСУ отбили плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

17 ноября продолжались наземные операции на левом берегу Херсонщины. Бои идут возле населенных пунктов Пойма, Песчановка и Крынки.

Аналитики ISW пишут со ссылкой на российского блогера, что по состоянию на 16 ноября украинские войска контролируют 10 квадратных километров территории вблизи Крынок.

Карты боев от Института изучения войн
Карты боев от Института изучения войн / Фото: understandingwar.org

Другой блогер утверждал, что оккупанты вели бои на истощение возле Крынок. Российские милблогеры 17 ноября писали, что оккупанты отразили несколько попыток небольших украинских переправ через реку вдоль линии Пойма-Крынки и что украинские силы тяжело перебрасывают технику и людей на украинские позиции на восточном берегу.

Военный обозреватель группы Информационное сопротивление Константин Машовец отметил, что ближайшая цель Сил обороны Украины – перерезание трассы Олешки – Новая Каховка (дорога Т2206), расстояние до которой составляет 5-7 км.

Ситуация на левом берегу Днепра

Украинские военные на левом берегу Днепра в Херсонской области успешно удерживают новый плацдарм в течение около месяца. В течение этого периода Вооруженные Силы Украины смогли закрепиться в районе населенного пункта Крынки.

Военнослужащий 14-го отдельного полка БпАК Александр Войтко рассказал, что российская армия старается не подводить тяжелую технику ближе к левому берегу Херсонщины. Все из-за эффективной работы большого количества дронов ВСУ. Как сообщил военный, уже около месяца существует плацдарм ВСУ на левом берегу. Захватчики непрерывно его атакуют, но ничего не могут с ним сделать.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк подтвердила, что Силы обороны Украины закрепились на левом берегу Днепра в Херсонской области. Идет мощная боевая работа, направленная на поддержание успеха. На ситуацию серьезно влияют погодные условия.

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