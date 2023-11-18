Бои за Херсонщину: ВСУ контролируют 10 кв. км на левом берегу Днепра - ISW

Украинские военные закрепляются на левобережье Днепра и наносят огневое поражение по тылам противника.

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ВСУ имеют успех на левобережье Херсонщины / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, УНИАН

В Генштабе ВСУ сообщили, что за последние сутки Силы обороны отбили 12 атак врага на левобережье Днепра и закрепляются на занятых рубежах.

Как говорится в сводке, опубликованной в Facebook, украинские военные ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

"Подразделения морской пехоты вместе с другими составляющими Сил обороны удерживают позиции на левобережье Днепра, где за прошедшие сутки отразили 12 атак врага. Наши защитники закрепляются на занятых рубежах и наносят огневое поражение оккупантам", - сообщили в Генштабе.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских средств, средство противовоздушной обороны, пункт управления и боеприпасов противника.

Тем временем аналитики Института изучения войны отмечают, что ВСУ отбили плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

17 ноября продолжались наземные операции на левом берегу Херсонщины. Бои идут возле населенных пунктов Пойма, Песчановка и Крынки.

Аналитики ISW пишут со ссылкой на российского блогера, что по состоянию на 16 ноября украинские войска контролируют 10 квадратных километров территории вблизи Крынок.

Карты боев от Института изучения войн / Фото: understandingwar.org

Другой блогер утверждал, что оккупанты вели бои на истощение возле Крынок. Российские милблогеры 17 ноября писали, что оккупанты отразили несколько попыток небольших украинских переправ через реку вдоль линии Пойма-Крынки и что украинские силы тяжело перебрасывают технику и людей на украинские позиции на восточном берегу.

Военный обозреватель группы Информационное сопротивление Константин Машовец отметил, что ближайшая цель Сил обороны Украины – перерезание трассы Олешки – Новая Каховка (дорога Т2206), расстояние до которой составляет 5-7 км.

Ситуация на левом берегу Днепра

Украинские военные на левом берегу Днепра в Херсонской области успешно удерживают новый плацдарм в течение около месяца. В течение этого периода Вооруженные Силы Украины смогли закрепиться в районе населенного пункта Крынки.

Военнослужащий 14-го отдельного полка БпАК Александр Войтко рассказал, что российская армия старается не подводить тяжелую технику ближе к левому берегу Херсонщины. Все из-за эффективной работы большого количества дронов ВСУ. Как сообщил военный, уже около месяца существует плацдарм ВСУ на левом берегу. Захватчики непрерывно его атакуют, но ничего не могут с ним сделать.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк подтвердила, что Силы обороны Украины закрепились на левом берегу Днепра в Херсонской области. Идет мощная боевая работа, направленная на поддержание успеха. На ситуацию серьезно влияют погодные условия.

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