В двух общинах Харьковщины объявили полную эвакуацию: что известно

Решение об эвакуации приняли вследствие ухудшения ситуации безопасности в регионе.

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На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Харьковской области объявлена обязательная эвакуация населения из Кондрашовской и Куриливской общин Купянского района. Полную эвакуацию проводят из-за ухудшения ситуации безопасности. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Учитывая ситуацию с безопасностью, вводим обязательную эвакуацию населения из Кондрашовской и Куриливской общин Купянского района", - оповестил он.

По словам Синегубова, сейчас в этих населенных пунктах находится 3043 человек, из них 279 – дети. Эвакуироваться призывают семьи с детьми, проживающих в населенных пунктах:

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Кондрашовская община : Благодатовка, Вишневка, Васильевка, Большая Шапковка, Гусинка, Грушевка, Дорошовка, Егоровка, Курочкино, Ковалевка, Николаевка Первая, Моначиновка, Московка, Нечволодовка, Просянка, Прилютовое, Самборовка, Смородьковка, Соболевка, Садовое, Цибовка;

: Благодатовка, Вишневка, Васильевка, Большая Шапковка, Гусинка, Грушевка, Дорошовка, Егоровка, Курочкино, Ковалевка, Николаевка Первая, Моначиновка, Московка, Нечволодовка, Просянка, Прилютовое, Самборовка, Смородьковка, Соболевка, Садовое, Цибовка; Куриливская община: Белое, Воронцовка, Лесная Стенка, Сеньковое, Синиха.

Глава ОВА отметил, что все эвакуированные будут обеспечены жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.

"Призываем жителей общин ответственно отнестись к собственной жизни и жизни своих детей", - добавил глава Харьковской ОВА.

Желающие эвакуироваться могут звонить круглосуточно по номеру 0-800-33-92-91.

Ситуация в Купянске

Напомним, военный корреспондент Богдан Мирошниченко предупредил, что в течение следующих 10 дней может состояться усиление атак российских войск на главных направлениях. По его словам, до 20 января оккупанты могут начать штурмовые действия под Авдеевкой, а их осенне-зимнее наступление еще не иссякло.

Также военный эксперт Роман Свитан в интервью Главреду рассказал, что западные СМИ неправильно интерпретировали информацию о наступлении российских войск на Харьковскую область. По его словам, русские устремляются на восточный берег реки Оскол с целью захвата стратегических городов Купянск-Узловой и Купянск.

Как сообщал Главред, украинские войска удачно провели контратаку вблизи Орлянки, что юго-восточнее Купянска и освободили 1,7 квадратных километров территории, по данным Института изучения войны.

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