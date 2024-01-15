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Могут начать штурм 2 городов: полковник ВСУ назвал направление нового удара России

Юрий Берендий
15 января 2024, 14:06
Аналитик отмечает, что цель нового наступления РФ заключается в захвате двух стратегических городов в Харьковской области для улучшения собственной логистики.
Могут начать штурм 2 городов: полковник ВСУ назвал направление нового удара России
Полковник запаса ВСУ назвал направление нового наступления России / коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

В западных СМИ появилось несколько публикаций о наступлении россиян на Харьковскую область. Однако по словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, журналисты имели в виду наступательные действия на восточном берегу реки Оскол и намерение российских оккупантов захватить стратегические города Купянск-Узловой и Купянск. Об этом он рассказал в интервью Главреду.

"Последние полтора года россияне пытаются вернуться в эти два населенных пункта. Особенно им нужен Купянск-Узловой, чтобы перебрасывать военные грузы из Валуек. От Валуек, параллельно к реке Оскол, через Купянск и Купянск-Узловой (с севера на юг), идет прямая железная дорога. Там узкая полоса, часть Харьковской области, которая граничит с Луганщиной (до освобождения Силами обороны Украины Купянска и Купянска-Узлового, россияне использовали эту железную дорогу для снабжения своей группировки в оккупированной части Луганской области, - ред.), - отметил эксперт.

По словам военного аналитика, россияне усилили обстрелы Харькова для того, чтобы вызвать ответный огонь.

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"В свое время они взрывали дома своих же граждан, чтобы повесить это на чеченцев, привести Путина к власти и развязать вторую Чеченскую войну. Тогда один из эпизодов, связанных с этой историей, назвали "рязанский сахар", а то, что происходит сейчас - "белгородский сахар", - делает вывод Свитан.

Он также отметил, что россияне почти два года обстреливают Харьков из Белгородской области, и только сейчас, в последние несколько недель, наши генералы приняли решение наносить ответные удары всеми средствами поражения, которые мы можем использовать для уничтожения их пусковых установок.

"Вот этот второй год россияне обстреливают Харьков преимущественно из зенитных ракетных комплексов С-300. Такие ЗРК применяются в баллистическом режиме: они выводят из строя инфраструктуру города и убивают наших граждан, харьковчан. Уничтожить ракету С-300 в воздухе практически невозможно. Подлетное время составляет 40 секунд, скорость - более 3 махов. Перехватить ее очень сложно - можно только уничтожать сами пусковые установки", - указывает аналитик.

Он добавил, что для того, чтобы выбить установки С-300, нужно бить по их местоположению - они расположены за Белгородом в районе аэродрома.

"По-другому мы действовать не можем, потому что погибло слишком много харьковчан. В принципе, нам нужно было сразу, как только они начали бить по Харькову, наносить удары по территории России для уничтожения ЗРК. Однако у нас не хватает сил и средств для таких действий", - отмечает Свитан.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан указывает, что российские средства огневого поражения способны наносить удары на дальности до 100 километров, а нам на таком расстоянии бить практически нечем.

"Мы можем доставать их объекты в РФ только, например, Ольхой или беспилотниками. Натовские вооружения нам запрещают применять по российской территории. Поэтому мы здесь связаны по рукам и ногам: можем бить по России только тем оружием, которое производим сами. В общем, я думаю, что в ближайшее время будут серьезные ответные атаки по пусковым установкам на территории России. Цель - уничтожить их и обезопасить харьковчан от ударов", - резюмирует Роман Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Угроза наступления россиян на Харьков

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 января журналисты издания The Telegraph опубликовали материал, в котором сообщалось, что российские оккупанты готовятся к наступлению в районе Купянска.

В Главном управлении разведки Министерства обороны, комментируя угрозу наступления на Харьков, призывали не поддаваться панике. Разведчики сообщили, что они отслеживают ситуацию на границе.

По словам представителя ВСУ Владимира Фитьо, войска России штурмуют Купянское направление с октября. Несмотря на ежедневные атаки, враг не добился успеха.

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