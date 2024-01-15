Танковые полки идут на штурм: РФ выбрала новую цель – в ВСУ назвали направление

Оккупационные войска РФ пытаются активно штурмовать по всей линии фронта, рассказал Александр Штупун.

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РФ пытается окружить и захватить Авдеевку / Коллаж: Главред, фото: Facebook П. Жебривский, минобороны РФ (иллюстративное фото)

Несмотря на колоссальные потери, российские оккупанты стремятся окружить и захватить Авдеевку Донецкой области, заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, только за декабрь на Авдеевском направлении враг потерял более 100 единиц бронированной техники, однако есть данные о подтягивании врагом очередного танкового полка в район Макеевки.

Он напомнил, что Макеевка от Авдеевки через Ясиноватую находится на расстоянии 40-45 км и для танкового подразделения преодолеть это расстояние колонной можно максимум за полдня.

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При этом чиновник уточнил, что за последнее время на Авдеевском направлении в основном уничтожаются наиболее современные танки РФ Т-90 "Прорыв". Он также добавил, что личный состав не является проблемой для врага – на Авдеевском направлении сконцентрировано около 40 тысяч оккупантов.

Барабаш говорит, что вражеские штурмы происходят ежедневно и почти круглосуточно – оккупанты идут не по 40 человек на штурм, как раньше, а до 10 человек.

Бои за Авдеевку: что говорят в Силах обороны

В свою очередь пресс-секретарь Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун подтвердил, что российские оккупационные войска пытаются окружить Авдеевку.

"Враг наиболее активен на Марьинском и Авдеевском направлениях. В частности, пытается окружить Авдеевку, и сейчас у него появилась цель - пытается зайти в Новомихайловку, чтобы полностью ее взять", - отметил он.

Штупун рассказал, что три дня подряд российские террористы активно наносят авиаудары, за минувшие сутки - 41 случай. Также оккупанты продолжают активные штурмовые и наступательные действия - 51 случай за воскресенье, 14 января.

"Снова задействуют бронетехнику. Если говорить о среднесуточном количестве боевых столкновений, то держится на уровне около 50 уже неделю в зоне ОСГВ "Таврия". И больше всего столкновений на Авдеевском и Марьинском направлениях", - добавил он.

Ситуация на Авдеевском направлении

Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили позиции РФ под Авдеевкой. Удачными действиями отличилась президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Также руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщил об изменении тактики российской оккупационной армии в этой области. Враг фокусируется на нескольких направлениях, пытаясь точечно прорвать оборону. Ситуация тяжелая, но украинские защитники держат линию обороны вокруг города.

По оценке полковника Тармо Кундла, активизация российских оккупационных войск не позволит им получить стратегическое преимущество. Падение Авдеевки, если оно произойдет, будет тактическим успехом, а не стратегическим.

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