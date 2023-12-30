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ВСУ захватили позиции РФ под Авдеевкой: уничтожили оккупантов и взяли пленных

Алексей Тесля
30 декабря 2023, 22:02
Удачными действиями отличилась президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.
ВСУ
Бойцы ВСУ отметились удачными действиями возле Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Украинские защитники отличились удачными действиями в районе Авдеевки Донецкой области, захватив позиции противника, уничтожив захватчиков и взяв пленных.

Бой вела отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов в Telegram.

По его словам, украинские бойцы сумели добиться успеха, даже несмотря на численное меньшинство.

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"Четыре украинских пехотинца буквально выкуривают российских оккупантов с ранее утраченной позиции на Авдеевском направлении. Двое военнослужащих ВС РФ ликвидированы, еще четверо попали в плен", — описал он ситуацию на поле боя.

Добавим, что журналист показал кадры, на которых зафиксировано, как украинские военные смелым маневром обезвредили двоих вражеских солдат, а затем захватили вражеский блиндаж, применив зажигательную смесь, при этом взяв в плен россиян.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, успехи российских оккупационных сил на Авдеевском направлении могут привести к решению Генштаба ВСУ вывести войска из города. По словам бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, вывод может произойти уже в ближайшие дни.

Также руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщил об изменении тактики российской оккупационной армии в этой области. Враг фокусируется на нескольких направлениях, пытаясь точечно прорвать оборону. Ситуация тяжелая, но украинские защитники держат линию обороны вокруг города.

По оценке полковника Тармо Кундла, активизация российских оккупационных войск не позволит им получить стратегическое преимущество и падение Авдеевки, если оно произойдет, будет тактическим успехом, а не стратегическим.

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Авдеевка ВСУ война России и Украины
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