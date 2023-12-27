РФ атаковала дронами Юг Украины: есть погибший и раненые

В Херсоне поврежден торговый центр и многоквартирные дома. В Одессе обломки сбитых БПЛА упали на одну из незаселенных новостроек.

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На Юге были уничтожены 17 дронов-камикадзе / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 27 декабря российские оккупанты атаковали южные регионы Украины ударными дронами типа "Shahed-131/136". Всего было две волны атак с интервалом в 15 минут.

Как сообщили Силы обороны Юга, были уничтожены 17 дронов-камикадзе: 12 - в Одесской области, 3 - в Николаевской области, 2 - в Винницкой области.

"Сосредоточенно враг ударил по Херсону, там поврежден торговый центр и многоквартирные дома. Также попадание произошло в складские помещения научно-исследовательского учреждения аграрного профиля. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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В Одесской области враг сосредоточился на атаке областного центра. Силы противовоздушной обороны отработали все враждебные цели. Обломки сбитых БПЛА упали на одну из незаселенных новостроек. Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде Одессы. Вспыхнул пожар, который уже ликвидирован.

Один человек погиб, трое - получили ранения, в том числе 17-летний подросток.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 27 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed". Всего враг запустил 46 "шахедов", 32 из них были сбиты.

Напомним, вечером 26 декабря российские оккупанты обстреляли Херсон. Враг ударил прямо по железнодорожному вокзалу, где в этот момент люди готовились для выезда эвакуационным поездом. В результате обстрела были повреждены вокзал и поезд. Несколько сотрудников полиции были ранены, пассажиры эвакуировались в укрытие.

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