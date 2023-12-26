Россияне ударили по эвакуационному поезду в Херсоне: есть погибшие

В результате обстрела погиб лейтенант полиции. Еще двое полицейских попали в больницу с осколочными ранениями.

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РФ ударила по эвакуационному поезду в Херсоне / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты обстреляли Херсон. Враг ударил прямо по железнодорожному вокзалу, где в этот момент люди готовились для выезда эвакуационным поездом. Это подтвердила Укрзализныця.

В результате обстрела были повреждены вокзал и поезд. Несколько сотрудников полиции были ранены, пассажиры эвакуировались в укрытие.

"План следующий: ждем стабилизации ситуации вокруг вокзала, пересаживаем людей в автобусы от Привокзальной площади до Николаева (спасибо Херсонской военной администрации за оперативную подмогу), там мы уже сейчас готовим резервные вагоны — и ими повезем более 100 пассажиров в безопасность", - говорится в сообщении.

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Смотрите видео с места "прилета" по вокзалу в Харькове:

РФ ударила по эвакуационному поезду в Херсоне / фото: скриншот

В Министерстве внутренних дел заявили, что на момент массированного обстрела отправления эвакуационного поезда ждали 140 человек. В это время полицейские начали срочную эвакуацию людей. Двое гражданских получили осколочные ранения. В результате обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградской области. Еще двое полицейских госпитализировали с осколочными ранениями.

"К сожалению, в результате обстрела погиб лейтенант полиции с Кировоградщины. Он в составе сводного отряда нес службу в Херсоне. Смертельное ранение получил во время эвакуации людей. Наши соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное дело по статьям "Нарушение законов и обычаев войны" и "Умышленное убийство". Также сообщается о том, что оккупанты ударили по другим объектам инфраструктуры, повреждены и жилые дома.

Напомним, 23 декабря россияне массированно ударили по Херсону. Из-за вражеской атаки произошел порыв на газовых сетях и вспыхнул серьезный пожар. Также под ударом оккупантов оказалась больница.

После обстрела жительница Херсона рассказала, что у нее теперь ничего нет. Российские оккупанты уничтожили её квартиру. Но самое главное то, что они отобрали у молодой девушки отца, который сам растил свою дочь.

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