Россияне ударили по эвакуационному поезду в Херсоне: есть погибшие

Российские оккупанты обстреляли Херсон. Враг ударил прямо по железнодорожному вокзалу, где в этот момент люди готовились для выезда эвакуационным поездом. Это подтвердила Укрзализныця.
В результате обстрела были повреждены вокзал и поезд. Несколько сотрудников полиции были ранены, пассажиры эвакуировались в укрытие.
"План следующий: ждем стабилизации ситуации вокруг вокзала, пересаживаем людей в автобусы от Привокзальной площади до Николаева (спасибо Херсонской военной администрации за оперативную подмогу), там мы уже сейчас готовим резервные вагоны — и ими повезем более 100 пассажиров в безопасность", - говорится в сообщении.
Смотрите видео с места "прилета" по вокзалу в Харькове:
В Министерстве внутренних дел заявили, что на момент массированного обстрела отправления эвакуационного поезда ждали 140 человек. В это время полицейские начали срочную эвакуацию людей. Двое гражданских получили осколочные ранения. В результате обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградской области. Еще двое полицейских госпитализировали с осколочными ранениями.
"К сожалению, в результате обстрела погиб лейтенант полиции с Кировоградщины. Он в составе сводного отряда нес службу в Херсоне. Смертельное ранение получил во время эвакуации людей. Наши соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
Правоохранители открыли уголовное дело по статьям "Нарушение законов и обычаев войны" и "Умышленное убийство". Также сообщается о том, что оккупанты ударили по другим объектам инфраструктуры, повреждены и жилые дома.
Напомним, 23 декабря россияне массированно ударили по Херсону. Из-за вражеской атаки произошел порыв на газовых сетях и вспыхнул серьезный пожар. Также под ударом оккупантов оказалась больница.
После обстрела жительница Херсона рассказала, что у нее теперь ничего нет. Российские оккупанты уничтожили её квартиру. Но самое главное то, что они отобрали у молодой девушки отца, который сам растил свою дочь.
Другие новости о Херсоне:
- Есть погибшие и раненые: детали страшного утреннего удара по Херсону - ОВА
- Топ-политик из Кремля с женой украли и насильно удочерили 10-месячную девочку из Херсона - ВВС
- Оккупанты обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые