Россия отобрала у молодой девушки всё.

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У меня теперь ничего нет, только похороны - жительница Херсона после атаки на город / коллаж: Главред, фото: скриншот Суспильне

В ночь с 23 на 24 декабря оккупанты нанесли ракетный удар по жилым кварталам Херсона. Там погиб мужчина, который сам воспитывал свою дочь. Об этом сообщили в редакции Суспильное.

В издании опубликовали видео, на котором местная жительница Анна рассказала, как российская армия нанесла удар по её дому и лишила жизни отца. Она сообщила, что осталась ни с чем.

"Он погиб. У меня теперь больше нет папы, у меня нет дома, у меня ничего больше нет...Ни дома, ни котов, ни души. Всё вырвали эти сволочи", - рассказала Анна.

видео дня

Кого удалось спасти

Анна в своем кратком рассказе добавила, что спасти удалось только собаку. Прежде в этом районе также были обстрелы, по словам Анны, в феврале значительно пострадал шифер и калитка, однако отец не хотел выезжать.

Потерявшая отца девушка с отчаянием прокомментировала удар "Искандером" по гражданскому дому и добавила, что для россиян её папа, видимо, был "наемником НАТО".

"Мне главное папа, которого нет. С которым я больше не поговорю, не обниму. Он бы ещё лет 10 прожил, но теперь уже ничего. Теперь уже только могила, похороны и память. Больше ничего", - закончила жительница Херсона.

Обстрел Херосна/ скриншот

Обстрелы Херсона

Напомним, российские оккупанты утром 9 декабря атаковали Берислав Херсонской области. Они сбросили взрывной предмет с дрона и убили мирного жителя города. Еще один гражданский получил ранение.

Также, российские оккупанты вечером в субботу, 23 декабря, нанесли массированный удар по Херсону. В результате атаки в городе возникло несколько пожаров.

Горели газовые сети. Также под вражеским ударом оказалась больница. Об этом сообщили в Telegram глава городской военной администрации Роман Мрочко и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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