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Оккупанты ударили по Херсону и Бериславу: есть погибший и пострадавшие

Анна Ярославская
9 декабря 2023, 12:46
Утром 9 декабря российская армия атаковала Берислав при помощи дрона, а вчера вечером обстреляла Херсон.
Удар РФ по Херсону
Вечером 8 декабря российская армия атаковала Херсон / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео Херсонской ОВА

Российские оккупанты утром 9 декабря атаковали Берислав Херсонской области. Они сбросили взрывной предмет с дрона и убили мирного жителя города. Еще один гражданский получил ранение.

"Российская армия ударила по Бериславу с беспилотника. В результате сброса взрывного предмета погиб один человек. Еще один – получил ранения. Пострадавшему оказывается медицинская помощь", – рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Кроме того, вечером 8 декабря российская армия атаковала Херсон. Оккупанты ударили по частному предприятию.

видео дня

Повреждены складские помещения, автомобиль, уничтожена продукция. Также в здании бушевал пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

Российские захватчики обстреляли и жилые дома. Пострадала 47-летняя женщина. Сейчас она находится в медучреждении. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Ракетный удар по Украине 8 декабря 2023

8 декабря российские оккупанты запустили по Украине ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они несколько раз меняли курс. В Киевской области работали силы ПВО.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что РФ запустила по Украине 19 ракет, 14 из них уничтожили силы ПВО.

Во время утренней ракетной атаки оккупанты ударили по Павлограду Днепропетровской области. Есть погибший, четыре человека пострадали.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что после паузы в 79 дней российские оккупанты возобновили ракетные удары по Киеву - утром в области гремели взрывы. Работали силы ПВО. Ни одна враждебная цель не достигла города - их уничтожили еще на подлете к столице.

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