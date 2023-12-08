Россия запустила по Украине 19 ракет: сколько удалось сбить силам ПВО

Оккупанты применили крылатые ракеты Х-101 и Х-555 для атаки по Украине утром 8 декабря.

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Юрий Игнат раскрыл подробности рааетного удара по Украине 8 декабря / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Суспільне, МО РФ

Утром 8 декабря российские оккупанты нанесли по Украине ракетный удар, запустив 19 ракет, 14 из них уничтожили силы ПВО. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Предварительно, 19 ракет было запущено, крылатых ракет Х-101 и Х-555. Есть неплохой результат ПВО - это 14 уничтоженных крылатых ракет", - сказал он.

Ракеты сбили в Киевской и Днепропетровской областях, начальный курс был на Днепр.

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По словам Игната, часть ракет ударила по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области.

Ракетный удар по Украине 8 декабря 2023

8 декабря российские оккупанты запустили по Украине ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они несколько раз меняли курс. В Киевской области работали силы ПВО.

Во время утренней ракетной атаки оккупанты ударили по Павлограду Днепропетровской области. Есть погибший, четыре человека пострадали. Два человека – в тяжелом состоянии.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что после паузы в 79 дней российские оккупанты возобновили ракетные удары по Киеву - утром в области гремели взрывы. Работали силы ПВО. Воздушная тревога в столице продолжалась около 2 часов. Ни одна враждебная цель не достигла города.

"Силами и средствами ПВО все ракеты, летевшие в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете к столице", - сообщил Попко.

В ночь на 8 декабря российские оккупанты обстреляли Харьков - около трех часов ночи в городе гремели взрывы. Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, захватчики нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах города. По предварительной информации, обстрел велся ракетами С-300.

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