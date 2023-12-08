Оккупанты ударили по Павлограду: четыре человека ранены, один погибший

Все пострадавшие доставлены в больницу. Два человека – в тяжелом состоянии.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-udarili-po-pavlogradu-chetyre-cheloveka-raneny-odin-pogibshiy-10523236.html Ссылка скопирована

8 декабря российские оккупанты запустили по Украине ракеты из Ту-95МС / Коллаж: Главред, МО РФ

Во время утренней ракетной атаки 8 декабря российские оккупанты ударили по Павлограду Днепропетровской области. Есть погибший.

Как сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, четыре человека пострадали.

"К сожалению, есть один погибший. Предварительно четверо пострадавших. В настоящее время все доставлены в больницу. Всех оперируют. Два человека – в тяжелом состоянии", - сообщил он.

видео дня

Лысак добавил, что вся информация уточняется, а детали сообщат позже.

Как писал Главред, 8 декабря российские оккупанты запустили по Украине ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они несколько раз меняли курс. В Киевской области работали силы ПВО.

В ночь на 8 декабря российские оккупанты обстреляли Харьков - около трех часов ночи в городе гремели взрывы. Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, захватчики нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах города. По предварительной информации, обстрел велся ракетами С-300.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.