Оккупанты ударили по Павлограду: четыре человека ранены, один погибший

Во время утренней ракетной атаки 8 декабря российские оккупанты ударили по Павлограду Днепропетровской области. Есть погибший.
Как сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, четыре человека пострадали.
"К сожалению, есть один погибший. Предварительно четверо пострадавших. В настоящее время все доставлены в больницу. Всех оперируют. Два человека – в тяжелом состоянии", - сообщил он.
Лысак добавил, что вся информация уточняется, а детали сообщат позже.
Как писал Главред, 8 декабря российские оккупанты запустили по Украине ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они несколько раз меняли курс. В Киевской области работали силы ПВО.
В ночь на 8 декабря российские оккупанты обстреляли Харьков - около трех часов ночи в городе гремели взрывы. Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, захватчики нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах города. По предварительной информации, обстрел велся ракетами С-300.
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