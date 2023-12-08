Ракетный удар по Украине: на Киевщине и Днепропетровщине гремели взрывы - что известно

Утро 8 декабря в Украине началось с масштабной тревоги почти по всей территории Украины из-за риска ракетного удара. В Воздушных силах сообщили о запуске российскими оккупантами ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Сообщалось, что первая группа ракет - в Харьковской области по направлению к Днепропетровщине (Днепр/Павлоград). Военные отметили, что курс может меняться, и призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Жителям Днепра, Павлограда, Миргорода посоветовали оставаться в укрытиях.
Глава Днепроптеровской области Сергей Лысак сообщил, что в Павлограде было громко. Детали он пообещал сообщить после отбоя тревоги.
В 7:24 ракетная угроза коснулась города Черкассы.
"Ракеты из Черкасской области в направлении Киевской области. Курс может меняться", - сообщили в ВС ВСУ.
В 7:32 начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил об угрозе удара крылатых ракет по Киеву. Ракеты заходили курсом с южного направления.
Позже Попко уточнил, что в окрестностях столицы работает ПВО.
В 7:41 Воздушные силы сообщили об очередной группе ракет в Чугуевском районе Харьковской области, которые двигаются курсом на Днепропетровщину. Военные отмечают, что возможен тот же самый маршрут - то есть ракеты несколько раз поменяют направление и окажутся в Киевской области.
Как сообщал Главред, в ночь на 8 декабря российские оккупанты обстреляли Харьков - около трех часов ночи в городе гремели взрывы. Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, захватчики нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах города. По предварительной информации, обстрел велся ракетами С-300.
В ночь на 7 декабря российские оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру в Одесской области ударными дронами-камикадзе Shahed. Большую часть БПЛА удалось сбить силам противовоздушной обороны. Однако есть и "прилет". Погиб один человек - водитель фуры.
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