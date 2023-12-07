УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ночью РФ атаковала Одесскую область: есть "прилет", погиб человек

Анна Ярославская
7 декабря 2023, 09:06
Удар пришелся по одному из объектов припортовой инфраструктуры Подунавья. Повреждены складские помещения, элеватор и грузовики.
Дрон, спасатель ГосЧС
На месте обстрела произошел пожар, его оперативно ликвидировали сотрудники ГосЧС / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, скриншот

В ночь на 7 декабря российские оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру в Одесской области ударными дронами-камикадзе Shahed. Большую часть БПЛА удалось сбить силам противовоздушной обороны. Однако есть и "прилет". Погиб один человек - водитель фуры.

Как сообщил в Telegram глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, удар пришелся по одному из объектов припортовой инфраструктуры Подунавья. В результате атаки повреждены складские помещения, элеватор и грузовики. На месте обстрела произошел пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГосЧС.

Глава ОВА в очередной раз призвал жителей Одесской области реагировать на сигнал воздушной тревоги и во время вражеской атаки находиться в безопасных местах.

видео дня

Воздушная тревога продолжалась ночью в Одесской облксти около двух часов. РФ запускала ударные БПЛА с территории временно оккупированного Крыма. Под основной удар попал Измаильский район.

"Ночью враг несколькими волнами ударных дронов атаковал южные регионы. Направив БпЛА типа "Shahed-131/136" из временно оккупированного Крыма через левобережную Херсонщину, пытался обойти системы ПВО, но в Николаевской области три дрона-камикадзе были уничтожены", - сообщили в Силах обороны Юга.

Во время следующей волны враг атаковал Одесской области. Направив дроны по припортовой инфраструктуре Подунавья, россияне снова использовали особенности ландшафта и близость государственной границы.

"Силами противовоздушной обороны были уничтожены 11 БПЛА "Shahed-131/136". К сожалению, есть попадание в припортовую инфраструктуру. Повреждены складские помещения, элеватор, грузовики, возник пожар, который пожарные уже потушили. Один из водителей автомобиля погиб", - говорится в сообщении.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ уточнили, что всего было уничтожено 15 ударных БПЛА.

"В ночь на 7 декабря 2023 года оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" с мыса Чауда (Крым). Всего зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Основные направления удара – Хмельницкая и Одесская области", - говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины были уничтожены 15 ударных БПЛА противника.

Привлекались зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Уничтожены 15 ударных российских дронов
Уничтожены 15 ударных российских дронов / t.me/kpszsu

Как сообщал Главред, ночью 6 декабря в Хмельницкой области прогремели взрывы. В регионе работали силы противовоздушной обороны.

На Львовщине ночью 5 декабря три беспилотника типа "Шахед" вражеского происхождения ударили по объекту инфраструктуры. В результате возник пожар.

Также в ночь на 5 декабря в Винницкой области раздался звук взрыва. В регионе объявлена воздушная тревога из-за российских дронов-камикадзе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине дроны Одесская область новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ночью РФ атаковала Одесскую область: есть "прилет", погиб человек

Ночью РФ атаковала Одесскую область: есть "прилет", погиб человек

09:06 Украина
Воевать будут американцы: в Белом доме назвали последствия отмены помощи Украине

Воевать будут американцы: в Белом доме назвали последствия отмены помощи Украине

08:44 Мир
США и Украина запустят совместное производство оружия для нужд ВСУ

США и Украина запустят совместное производство оружия для нужд ВСУ

07:42 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:06

Ночью РФ атаковала Одесскую область: есть "прилет", погиб человек

08:53

Гороскоп на завтра 8 декабря 2023: Раки потеряют деньги, Девы - оденьтесь в зеленый

08:44

Воевать будут американцы: в Белом доме назвали последствия отмены помощи Украине

08:28

Посол объяснила, почему Сенат США провалил законопроект о военной помощи Украине

08:14

Лунный календарь 8 декабря 2023: пассивный день, который приносит нервные срывы

Без помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - ГорбачБез помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - Горбач
08:10

Чья смерть поразила и шокировала Путинамнение

08:07

ВСУ контратаковали россиян на Авдеевском направлении: в ISW раскрыли детали

07:42

США и Украина запустят совместное производство оружия для нужд ВСУ

07:40

Залог успеха в 2024 году: астролог рассказал, что каждому знаку нужно сделать до Нового годаВидео

Реклама
06:55

Нужно найти жену фермера за 19 секунд: чрезвычайно сложная загадка

06:53

Сенат США не вынес на голосование вопрос о помощи Украине: Байден назвал это "шантажом"

06:25

Почему нельзя говорить "лишній": как заменить слово, которое часто употребляют по ошибке

06:10

Россия бросила в мясорубку новые подразделения "Шторм V"мнение

05:00

Не тащите бабушкину мебель в дом: мольфар сказал, какие беды она может принестиВидео

04:30

"Это признак недоразвитости": Тука объяснил, почему россияне верят ПутинуВидео

03:45

Как продлить срок службы стиральной машины: три хитрости, о которых вы не знали

03:34

Будет штиль: астролог назвал 4 знака, которые легче всех переживут декабрь 2023Видео

02:37

Пропагандисты РФ громко опозорились: украли кадры уничтожения своего же С-350

02:05

Герцогиня в черном: Меган Маркл засветилась в дорогущем луке "занятой мамочки"

01:35

Эксперт рассказал, заставляют ли Украину согласиться на заморозку войны

Реклама
00:04

В США затянется на 2024 год вопрос выделения помощи Украине - Горбач

06 декабря, среда
23:40

"Их невозможно остановить": РФ приближается к технологическому перелому - Берлинская

22:48

Зеленский и Орбан могут встретиться: Ермак провел разговор с МИД Венгрии

22:30

Без осложнений, но с гистологией: сыну известного шоумена сделали операцию

22:27

Путин повысил в звании генерала РФ, который "помог" ВСУ уничтожить своих солдат

22:06

"Пехота - это мобилизация": полковник ответил, нужна ли мобилизация в Украине

22:01

Анджелина Джоли пожаловалась на паралич

21:42

Путин провалил все битвы: Зеленский назвал единственную цель нового наступления РФ

21:41

Буря затягивается: в Украине почти неделю будет бушевать геомагнитный шторм

21:41

Концерт вызвал землетрясение: Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time

21:11

"Ситуация критическая": офицер прямо сказал, будут ли ВСУ выходить из Авдеевки

20:53

Будут использовать искусственный интеллект и молодежь: какие атаки готовит Россия

20:48

Надо найти кольцо среди снежинок за 10 секунд: оптическая иллюзия для самых внимательных

20:46

Головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 9 секунд найти кошек

20:39

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" получил повестку

20:37

Как узнать, какая у тебя аура по дате рождения: интересный метод

20:31

Байден к Конгрессу: если Путин захватит Украину, он нападет на союзников по НАТОВидео

20:21

США выделили, возможно, один из последних пакетов помощи Украине: что вошло

20:05

Секретный брифинг в Сенате по Украине стал скандальным: в CNN узнали детали

19:31

Возлюбленная Владимира Остапчука похвасталась драгоценным подарком от мужа

Реклама
19:30

В Украине ухудшается погода: где засыплет снегом и налетит холодина

19:10

Почему Украину не воспринимают узловой точкой безопасности континентамнение

18:50

"Обращение" Пригожина и "денацификация": Сеть взорвалась мемами о ликвидации Кивы

18:48

Оккупанты давят на левобережье Херсонщины: засыпают бомбами и готовят резервы - Хлань

18:33

Венгрия против всего, что касается поддержки Украины: готовит срыв саммита ЕС - журналист

18:25

"Если мы проиграем, Украина будет сплошной Бучей": военный расскрыл планы России

18:11

Путин хочет аннексировать все Азовское море: в СМИ появились подробности

18:10

К жене пристает доктор: Гордон пожаловался на Комаровского

17:55

ВСУ перекапывают оккупантов: военный рассказал об адской ситуации на фронте

17:44

Армии Украины нужно перейти в глухую оборону: боец ВСУ назвал три причины

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять