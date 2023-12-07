Ночью РФ атаковала Одесскую область: есть "прилет", погиб человек

Удар пришелся по одному из объектов припортовой инфраструктуры Подунавья. Повреждены складские помещения, элеватор и грузовики.

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На месте обстрела произошел пожар, его оперативно ликвидировали сотрудники ГосЧС / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, скриншот

В ночь на 7 декабря российские оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру в Одесской области ударными дронами-камикадзе Shahed. Большую часть БПЛА удалось сбить силам противовоздушной обороны. Однако есть и "прилет". Погиб один человек - водитель фуры.

Как сообщил в Telegram глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, удар пришелся по одному из объектов припортовой инфраструктуры Подунавья. В результате атаки повреждены складские помещения, элеватор и грузовики. На месте обстрела произошел пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГосЧС.

Глава ОВА в очередной раз призвал жителей Одесской области реагировать на сигнал воздушной тревоги и во время вражеской атаки находиться в безопасных местах.

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Воздушная тревога продолжалась ночью в Одесской облксти около двух часов. РФ запускала ударные БПЛА с территории временно оккупированного Крыма. Под основной удар попал Измаильский район.

"Ночью враг несколькими волнами ударных дронов атаковал южные регионы. Направив БпЛА типа "Shahed-131/136" из временно оккупированного Крыма через левобережную Херсонщину, пытался обойти системы ПВО, но в Николаевской области три дрона-камикадзе были уничтожены", - сообщили в Силах обороны Юга.

Во время следующей волны враг атаковал Одесской области. Направив дроны по припортовой инфраструктуре Подунавья, россияне снова использовали особенности ландшафта и близость государственной границы.

"Силами противовоздушной обороны были уничтожены 11 БПЛА "Shahed-131/136". К сожалению, есть попадание в припортовую инфраструктуру. Повреждены складские помещения, элеватор, грузовики, возник пожар, который пожарные уже потушили. Один из водителей автомобиля погиб", - говорится в сообщении.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ уточнили, что всего было уничтожено 15 ударных БПЛА.

"В ночь на 7 декабря 2023 года оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" с мыса Чауда (Крым). Всего зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Основные направления удара – Хмельницкая и Одесская области", - говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины были уничтожены 15 ударных БПЛА противника.

Привлекались зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Уничтожены 15 ударных российских дронов / t.me/kpszsu

Как сообщал Главред, ночью 6 декабря в Хмельницкой области прогремели взрывы. В регионе работали силы противовоздушной обороны.

На Львовщине ночью 5 декабря три беспилотника типа "Шахед" вражеского происхождения ударили по объекту инфраструктуры. В результате возник пожар.

Также в ночь на 5 декабря в Винницкой области раздался звук взрыва. В регионе объявлена воздушная тревога из-за российских дронов-камикадзе.

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