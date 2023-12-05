Российские беспилотники атаковали Львовщину, есть попадание - ОВА

На Львовщине, в ночь на 5 декабря, три беспилотника типа "Шахед" вражеского происхождения поразили объект инфраструктуры. В результате возник пожар. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
По словам Козицкого, в результате атаки есть разрушения, но обошлось без пострадавших.
"Есть незначительные разрушения. Обошлось без жертв и пострадавших. Повреждений систем жизнеобеспечения области также нет", - сказал Максим Козицкий.видео дня
Во время воздушной тревоги, в воздушное пространство Львовщины проникли три вражеских беспилотника. Эти дроны постоянно маневрировали, меняя направление, и примерно в 4:00 утра совершили атаку на один из объектов инфраструктуры в регионе. Этот удар привел к возгоранию, которое оперативно ликвидировали работники объекта.
Атака дронов в ночь на 5 декабря
Напомним, в ночь на 5 декабря в Винницкой области прогремел взрыв. Из-за присутствия российских дронов-камикадзе в регионе была объявлена воздушная тревога.
Также воздушные силы сообщили об уничтожении 10 ударных беспилотных летательных аппаратов из 17 в разных регионах Украины в результате ночной атаки.
Кроме этого, во временно оккупированном Крыму ночью на 5 декабря прогремели взрывы. Местные также слышали пролет раке и работу ПВО. После этого Керченский мост закрыли, а в некоторых районах наблюдалось отключение электроснабжения.
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