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ВСУ "перемололи" кучу техники и оккупантов: на россиян налетели беспилотники

Ангелина Подвысоцкая
23 октября 2023, 19:03
ВСУ повредили или уничтожили беспилотниками минимум 4 единицы российской техники и 2 блиндажа оккупантов.
ВСУ, дрон
ВСУ атаковали дронами позиции оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, рота ударных БпАК "Ахиллес"

Украинские военные "перемололи" кучу техники и личного состава российских оккупантов. ВСУ устроили "замес" на Купянском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщает СтратКом ВСУ, видео уже разлетелось в Сети.

На оккупантов "охотилась" рота ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр. ВСУ уничтожили или повредили 4 единицы техники оккупантов и 2 блиндажа врага.

Как сообщили в самой роте, на Бахмутском направлении беспилотники ударили по Гаубице Д-30, которая может стрелять снарядами 122-мм калибра на расстояние до 21 км. Также был атакован блиндаж врага, в котором было 6 оккупантов.

видео дня

ВСУ атаковали российскую дивизионно-полковую авиадесантную самоходную артиллерийско-минометную установку 2с9 Нона-С. Она может стрелять снарядами калибра 120 мм на дальность до 13 км. Стоит такая установка 300 тысяч долларов.

На Купянском направлении ВСУ ударили по ББМ и уничтожили российский Урал.

Смотрите видео уничтожения российской техники на фронте:

атака беспилотников
ВСУ атаковали беспилотниками позиции российских оккупантов / фото: скриншот

Ситуация на фронте

Недавно стало известно о том, что оккупанты пошли низом и хотят отрезать Марьинку. Враг штурмует позиции украинских военных, бои за населенный пункт не утихают. Вместе с тем ВСУ уже подготовили для врага кучу "сюрпризов".

На одном из участков Бахмутского направления оккупанты начали отступление. Вражеские атаки направлены на северный фланг, включая Ягодное и Богдановку, но наибольшая интенсивность боев остается на южном фланге, где ведутся постоянные бои в районах Клещиевки и Андреевки. Однако ВСУ имеют успехи и продвигаются за железнодорожное полотно.

Хорошие новости есть и с другого направления. Под Купянском ВСУ отбросили оккупантов, украинские военные закрепляются на новых позициях. За сутки на Лиманско-Купянском украинские воины отбили 20 атак, в том числе в районе Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества, спорного.

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война в Украине беспилотник дроны вторжение России
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