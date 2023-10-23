ВСУ "перемололи" кучу техники и оккупантов: на россиян налетели беспилотники

Украинские военные "перемололи" кучу техники и личного состава российских оккупантов. ВСУ устроили "замес" на Купянском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщает СтратКом ВСУ, видео уже разлетелось в Сети.
На оккупантов "охотилась" рота ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр. ВСУ уничтожили или повредили 4 единицы техники оккупантов и 2 блиндажа врага.
Как сообщили в самой роте, на Бахмутском направлении беспилотники ударили по Гаубице Д-30, которая может стрелять снарядами 122-мм калибра на расстояние до 21 км. Также был атакован блиндаж врага, в котором было 6 оккупантов.
ВСУ атаковали российскую дивизионно-полковую авиадесантную самоходную артиллерийско-минометную установку 2с9 Нона-С. Она может стрелять снарядами калибра 120 мм на дальность до 13 км. Стоит такая установка 300 тысяч долларов.
На Купянском направлении ВСУ ударили по ББМ и уничтожили российский Урал.
Смотрите видео уничтожения российской техники на фронте:
Ситуация на фронте
Недавно стало известно о том, что оккупанты пошли низом и хотят отрезать Марьинку. Враг штурмует позиции украинских военных, бои за населенный пункт не утихают. Вместе с тем ВСУ уже подготовили для врага кучу "сюрпризов".
На одном из участков Бахмутского направления оккупанты начали отступление. Вражеские атаки направлены на северный фланг, включая Ягодное и Богдановку, но наибольшая интенсивность боев остается на южном фланге, где ведутся постоянные бои в районах Клещиевки и Андреевки. Однако ВСУ имеют успехи и продвигаются за железнодорожное полотно.
Хорошие новости есть и с другого направления. Под Купянском ВСУ отбросили оккупантов, украинские военные закрепляются на новых позициях. За сутки на Лиманско-Купянском украинские воины отбили 20 атак, в том числе в районе Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества, спорного.
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