Shahed с украинской SIM-картой: Игнат высказал свое мнение о находке

Инцидент с украинской SIM-картой в Shahed расследуют специалисты.

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Игнат отреагировал на инцидент с SIM-картой в российском беспилотнике / Коллаж: Главред, фото: OSINT-расследователи, armyinform.com.ua

В дроне-камикадзе "Шахед", который Россия запустила по территории нашей страны, обнаружили SIM-карту украинского оператора "Киевстар". Специалисты сейчас расследуют, как эта карта попала в вражеский беспилотник и для чего она там понадобилась. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

"Специалисты уже изучают. Все, что находится, изучается специалистами. Не всегда нужно выдавать, знаем мы что-то или не знаем. Они обнародованы", - сказал Игнат.

Он добавил, что сейчас устанавливают, с какой целью используется SIM-карта и доступ к Интернету в российских дронах.

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"Что можно делать, имея собственно SIM-карту и доступ к сети Интернет. Можно ли осуществлять манипуляции с определенными дронами. Профильные специалисты с этим разбираются. Я думаю, что они сделают определенные выводы", - отметил спикер.

По словам Игната, противник непрерывно совершенствует свое вооружение. Это касается как оружия для стрельбы, так и беспилотников. Оккупанты красят светлые "Шахеды" в черный цвет, чтобы затруднить их обнаружение. Однако системы противовоздушной обороны уже адаптированы к таким модификациям и они демонстрируют результативность.

Напомним, OSINT-расследователи и аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что в дроне "Shahed" была обнаружена SIM-карта украинского оператора. Эту карту россияне используют для управления беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).

Украинские атаки беспилотников

Как ранее сообщал Главред, Российскую Федерацию атаковали беспилотные летательные аппараты. В РФ сообщали, что дроны были сбиты над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Также украинские пограничники продемонстрировали, как они совершили удар по оккупантам с помощью беспилотников. На Сватовском направлении противник потерял пять единиц техники и два склада боекомплекта.

Кроме этого, 11 ноября в российском городе Коломна беспилотник атаковал Конструкторское бюро машиностроения. Известно, что оно специализируется на производстве ракет "Кинжал" и "Искандер", которые используются оккупантами для атак на Украину.

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