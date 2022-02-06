Привязка SIM-карт к документам в Украине: эксперты объяснили, зачем это нужно, и рассказали о рисках

Эксперты рекомендуют привязывать SIM-карту к документам / УНИАН

Дискуссия об обязательной регистрации мобильных абонентов в виде привязки SIM-карт к документам идет уже давно. Подобных правил в Украине пока нет, однако, как полагают эксперты, в современном мире такие меры необходимы для того, чтобы защититься от мошенников. Присутствуют и риски, поскольку неизвестно, как операторы работают над предотвращением утечки информации.

Как сообщает 24 канал, специалисты считают, что привязка сим-карт к документам поспособствовала бы борьбе с мошенниками и благоприятно отразится на защите персональных данных.

"Обязательная регистрация SIM-карты необходима"

По мнению главы Украинской организации защиты потребителей и услуг Олега Титамира, сим-карту нужно регистрировать по документам в обязательном порядке. Украина в свое время к этому придет, поскольку похожие меры уже действуют в странах Евросоюза. Однако понадобится и переходной период, разъяснение ситуации для людей, а также создание механизма стимулов для потребителей.

Как полагает эксперт, если карта не привязана к документам, ею могут воспользоваться мошенники. К примеру, вероятна ситуация, когда мошенники получают персональные данные человека, перевыпускают его SIM-карту и получают доступ к деньгам.

"Паспортизация SIM-карт – это безопасность граждан. Сегодня к мобильному номеру привязан онлайн-банкинг, социальные сети, службы такси и доставки и др. По сути, SIM-карта – это персональный электронный идентификатор потребителя. Если она не зарегистрирована по персональным данным, ею легко могут воспользоваться мошенники, в частности, выманив с помощью социальной инженерии персональные данные человека (или если он потерял свой мобильный), перевыпустив его SIM-карту и получив доступ к его личным финансам",- объяснил Титамир.

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Читайте такжеSIM-карта по паспорту: пошаговая инструкция привязки для Киевстар, Vodafone и lifecellПо его словам, идентификационный мобильный номер лучше всего работает против мошенничества в электронной коммерции. Известно большое количество случаев, когда люди теряли деньги, когда переводили их мошенническим ресурсам, которые маскировались под интернет-магазины. Владельцы таких "магазинов" использовали сотни сим-карт, которые потом выбрасывались.

Существуют и риски привязки SIM-карт к документам

Юрист, эксперт по вопросам цифровой безопасности Анастасия Апетик считает, что с позиции безопасности привязка мобильного номера к документам однозначно является правильным шагом. Она советует придумать и секретное слово. Тогда мошенникам будет еще сложнее сделать дубликат симки.

"Особенно обращу внимание, что номер телефона, к которому привязаны основные банковские счета, должен быть привязан к вашим документам, и для этого должен быть отдельный номер, а не тот, который публичный", -сказала эксперт.

Впрочем, она утверждает, что существуют и риски. Никто не знает, обладает ли персонал мобильных операторов знаниями по хранению персональных данных, проводится ли грамотная обработка персональных данных, и как защищается информация от потенциальной утечки.

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