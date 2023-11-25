Украинские БПЛА поджарили технику оккупантов на Сватовском направлении

На Сватовском направлении враг потерял пять единиц техники и два склада боекомплекта благодаря блестящей работе Государственной пограничной службы. Об этом рассказали в ГПСУ.
Сегодня, 25 ноября, пресс-служба ведомства опубликовала видео с подписью: "БпЛА пограничников поджаривают технику оккупантов".
Также в ГПСУ добавили, что удар наносило мобильное подразделение "ДОЗОР" и всё, что видно на видео - их заслуга.
В результате украинской атаки были уничтожены:
- 1 БТР
- 1 ББМ
- 2 склада боекмоплекта
- САУ
- БРДМ
- три легковых авто
- грузовик "Урал"
К тому же, огневое поражение было нанесено по укрытиям оккупантов.
Ситуация на фронте
В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказал, что организация масштабной операции с форсирования Днепра вполне возможна в осенне-зимний период, ведь условия для этого очень неплохие. В это время река на так называемой низкой воде – сейчас берега гораздо уже, чем весной или летом в поводья. Неудобства могут возникнуть лишь в случае, если не будет хватать сил и средств.
Также видно, что оккупанты значительно уменьшили количество авиаударов на участках фронта, однако активность пехоты остается высокой. Враг пытается продвинуться вперед, но украинские защитники и защитницы стойко держат оборону. Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.
При этом, полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант заявляет, что Россия готовится к затяжной войне против Украины на срок от 2-3 до 10-15 лет. Москва "надеется" на то, что западный мир рано или поздно прекратит поддерживать Киев и якобы произойдет "корейский сценарий".
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