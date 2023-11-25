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Украинские БПЛА поджарили технику оккупантов на Сватовском направлении

Елизавета Бельмас
25 ноября 2023, 19:08
Украинские пограничники показали, как ударили по россиянам с помощью беспилотников.
Украинские БПЛА поджарили технику оккупантов
Украинские БПЛА поджарили технику оккупантов / коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, Скриншот ГПСУ

На Сватовском направлении враг потерял пять единиц техники и два склада боекомплекта благодаря блестящей работе Государственной пограничной службы. Об этом рассказали в ГПСУ.

Сегодня, 25 ноября, пресс-служба ведомства опубликовала видео с подписью: "БпЛА пограничников поджаривают технику оккупантов".

Также в ГПСУ добавили, что удар наносило мобильное подразделение "ДОЗОР" и всё, что видно на видео - их заслуга.

видео дня
Украинские БпЛА уничтожают технику оккупантов
Украинские БпЛА уничтожают технику оккупантов / скриншот

В результате украинской атаки были уничтожены:

  • 1 БТР
  • 1 ББМ
  • 2 склада боекмоплекта
  • САУ
  • БРДМ
  • три легковых авто
  • грузовик "Урал"

К тому же, огневое поражение было нанесено по укрытиям оккупантов.

Ситуация на фронте

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказал, что организация масштабной операции с форсирования Днепра вполне возможна в осенне-зимний период, ведь условия для этого очень неплохие. В это время река на так называемой низкой воде – сейчас берега гораздо уже, чем весной или летом в поводья. Неудобства могут возникнуть лишь в случае, если не будет хватать сил и средств.

Также видно, что оккупанты значительно уменьшили количество авиаударов на участках фронта, однако активность пехоты остается высокой. Враг пытается продвинуться вперед, но украинские защитники и защитницы стойко держат оборону. Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

При этом, полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант заявляет, что Россия готовится к затяжной войне против Украины на срок от 2-3 до 10-15 лет. Москва "надеется" на то, что западный мир рано или поздно прекратит поддерживать Киев и якобы произойдет "корейский сценарий".

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