Украинские БПЛА поджарили технику оккупантов на Сватовском направлении

Украинские пограничники показали, как ударили по россиянам с помощью беспилотников.

https://glavred.info/ukraine/ukrainskie-bpla-podzharili-tehniku-okkupantov-na-svatovskom-napravlenii-10519870.html Ссылка скопирована

Украинские БПЛА поджарили технику оккупантов / коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, Скриншот ГПСУ

На Сватовском направлении враг потерял пять единиц техники и два склада боекомплекта благодаря блестящей работе Государственной пограничной службы. Об этом рассказали в ГПСУ.

Сегодня, 25 ноября, пресс-служба ведомства опубликовала видео с подписью: "БпЛА пограничников поджаривают технику оккупантов".

Также в ГПСУ добавили, что удар наносило мобильное подразделение "ДОЗОР" и всё, что видно на видео - их заслуга.

видео дня

Украинские БпЛА уничтожают технику оккупантов / скриншот

В результате украинской атаки были уничтожены:

1 БТР

1 ББМ

2 склада боекмоплекта

САУ

БРДМ

три легковых авто

грузовик "Урал"

К тому же, огневое поражение было нанесено по укрытиям оккупантов.

Ситуация на фронте

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказал, что организация масштабной операции с форсирования Днепра вполне возможна в осенне-зимний период, ведь условия для этого очень неплохие. В это время река на так называемой низкой воде – сейчас берега гораздо уже, чем весной или летом в поводья. Неудобства могут возникнуть лишь в случае, если не будет хватать сил и средств.

Также видно, что оккупанты значительно уменьшили количество авиаударов на участках фронта, однако активность пехоты остается высокой. Враг пытается продвинуться вперед, но украинские защитники и защитницы стойко держат оборону. Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

При этом, полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант заявляет, что Россия готовится к затяжной войне против Украины на срок от 2-3 до 10-15 лет. Москва "надеется" на то, что западный мир рано или поздно прекратит поддерживать Киев и якобы произойдет "корейский сценарий".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.