Оккупанты уменьшили количество авиаударов на Таврическом направлении -Тарнавский

ВСУ отразили атаки российских оккупантов на Таврическом направлении. Враг уменьшил количество авиаударов, но активность его пехоты все еще высока.

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Как изменилась ситуация на Таврическом направлении / Коллаж: Главред, фото: 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженные Силы Украины, командование Объединенных Сил ВС Украины

Оккупанты значительно уменьшили количество авиаударов на участках фронта, однако активность пехоты остается высокой. Враг пытался продвинуться вперед, но украинские защитники и защитницы стойко держат оборону. Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

По словам Тарнавского, в пятницу, 24 ноября, оккупанты проявили слабость и три человека сдались в плен. Также спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что в ночь на 25 ноября еще десять россиян сдались в полоон. Впрочем, даже с уменьшением авиаударов, российская пехота остается активной.

"В операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 4 авиаудара, провел 50 боевых столкновений и совершил 912 артобстрелов", - сказал командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский. видео дня

На передовой, защитники Украины стойко держат оборону на направлении Авдеевка. По данным операционного командования, общие потери врага на Таврическом направлении составляют 502 человека, включая погибших и раненых.

"Уничтожено 24 единицы военной техники. В частности, 1 танк, 4 ББМ, 4 артсистемы, 12 БПЛА и 3 автомобиля. Еще 21 единица техники врага повреждена", - добавил Тарнавский.

В то же время, продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении, где украинские войска продолжают активно отстаивать свою территорию.

Напомним, ВСУ удерживают позиции на левом берегу Херсонской области. Эксперты отмечают масштабные наземные операции ВСУ на этой территории, считая, что они способны удерживать свои позиции на временно оккупированной территории Херсонской области.

Также полковник ВСУ сообщил, что украинские войска успешно уничтожили часть российской техники, поэтому командование РФ перешло к штурмованию относительно малыми пехотными группами. Эта тактика направлена на усложнение работы украинских средств поражения.

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