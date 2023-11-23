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За минуту - 90 человек: оккупанты жалуются на мощные удары "артой" и FPV-дронами ВСУ на левом берегу

Яна Ставская
23 ноября 2023, 20:31
Вместе с тем, российские пропагандисты утверждают, что у РФ левобережье "под контролем".
россия, оккупанты, вс рф
РФ отмечает, что Украина эффективно использует дроны / Коллаж Главреда. Фото: Минобороны РФ, Википедия

Российские оккупанты в своих пабликах продолжают нытье по поводу боев на левобережье Херсонской области. Среди преимуществ ВСУ на указанном участке фронта называют работу разведки и FPV-дронов. У самих же россиян не хватает средств связи, из-за чего силы РФ страдают от "дружественного огня".

По словам "военкоров", переписку которых опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, недостаток технических средств разведки вынуждает россиян "штурмовать (позиции ВСУ - Главред) вслепую и, как правило, с разведкой боем".

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В то же время ряды россиян "гасят" FPV-дроны и украинская артиллерия, корректируемая аэроразведкой.

"Дружественный огонь" носит практически постоянный характер. Отсутствие связи с соседями по кустам не дает возможности грамотно работать. А получить пулеметную очередь из 100 патронов можно в 5 секунд", - жалуются военкоры.

Отдельно россияне раскрыли последствия недавнего удара HIMARS по месту скопления ВС РФ в Гладковке.

"Не хватает командиров, которые способны брать на себя ответственность. Именно поэтому возникают инциденты с колоннами средь бела дня в Гладковке, когда противник срисовал и *банул HIMARS - и за минуту погибло 90 человек", - ноют российские захватчики.

Бои за юг

ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Днепра, теперь атакуя позиции россиян не только возле Крынков, но и у других населенных пунктов. Вместе с тем аналитики не могут подтвердить российские "вбросы" о контратаках самих россиян.

Огневой контроль над частью левобережья Днепра в Херсонской области обеспечивается минометами, артиллерией и авиацией. По мнению эксперта Александра Коваленко, в настоящее время украинские военные создают "буфер безопасности" для Херсона и всего правобережья.

У самих россиян там большие потери. Недавно росийские артиллеристы накрыли огнем оккупантов недавно сформированного 328-го полка из состава 104-й ДШД ВС РФ, переброшенных в район Крынков. Не выдержав огня с обеих сторон, те просто покинули ключевые позиции и убежали.

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война в Украине ВСУ Херсонская область война России и Украины HIMARS
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