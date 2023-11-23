УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Увеличили плацдарм на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли, где закрепились ВСУ

Юлия Закрепа
23 ноября 2023, 10:47
Российские войска заявили, что продолжили штурм левобережной Херсонской области, но в ISW не подтверждают этого.
Увеличили плацдарм на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли, где закрепились ВСУ
Где закрепились ВСУ на левом берегу Херсонщины / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ

В отчете Американского института изучения войны аналитики сообщили, что украинские Силы обороны удерживают Левобережье Херсонщины и продолжают контрнаступление.

Как передает ISW, российские "военкоры" подтвердили украинское присутствие в Крынках, а также, что ВСУ удерживают позиции и атакуют вблизи Поймы (12 км к востоку от города Херсона и 4 км от реки Днепр), Песчановки (13 км к востоку от города Херсона и 3 км от реки Днепр), Подстепного (17 км к востоку от г. Херсон и 4 км от г. Днепр), Антоновского шоссе и железнодорожного моста. Один из российских "военкоров" заявил, что также есть неопределенная активность ВСУ к западу от Олешек (4 км от реки Днепр).

22 ноября российские войска заявили, что продолжили штурм левобережной Херсонской области, но в ISW не подтверждают этого.

видео дня

Российский "военкор" заявил, что оккупанты якобы продвигаются к Крынок с востока и что они за последние несколько дней сузили украинский плацдарм возле Крынок.

Увеличили плацдарм на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли, где закрепились ВСУ
Карта боевых действий на Левобережье Херсонщины / фото: ISW

Наступление ВСУ на Херсонщине: что известно

Напомним, что ВСУ продвинулись на Левобережье Херсонщины, в РФ вспыхнула истерика. Украинские военные смогли продвинуться вперед на левом берегу Днепра. Тем временем в РФ пытаются унять истерику из-за успехов ВСУ.

ВСУ на левом берегу Херсонщины ярко взорвали пункт управления оккупантов. В командовании добавили, что пункт базировался недалеко от Национального природного парка-Олешковских песков.

Экс-командир "Айдара" раскрыл, как сорвали наступление ВСУ на левый берег Херсонщины. Теперь ВСУ вернулись к тому плану, который был еще в начале лета, и который пришлось надолго отложить, рассказал Дикий.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ Херсонская область
Реклама

Главное за день

"Война перешла в критический период": в разведке предупредили о планах Путина

"Война перешла в критический период": в разведке предупредили о планах Путина

11:18 Украина
Вопли Путина о "переговорах" с Украиной – ловушка: в США раскрыли замысел Кремля

Вопли Путина о "переговорах" с Украиной – ловушка: в США раскрыли замысел Кремля

10:53 Мир
Увеличили плацдарм на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли, где закрепились ВСУ

Увеличили плацдарм на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли, где закрепились ВСУ

10:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:18

"Война перешла в критический период": в разведке предупредили о планах Путина

11:14

Мир наизнанку. Украина - 2 выпуск: Комаров покажет, как устанавливали Герб на Родину-Мать

11:05

"Пошел к Кобзону": умер пропагандист РФ Максудов, попавший под удар на фронте

10:53

Вопли Путина о "переговорах" с Украиной – ловушка: в США раскрыли замысел Кремля

10:52

Гороскоп на завтра 24 ноября 2023: Водолею - долги, Раку - скука на работе

В случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – ЗагороднийВ случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – Загородний
10:47

Увеличили плацдарм на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли, где закрепились ВСУ

10:30

Только гений за 6 секунд найдет лаймовый пирог: сложная оптическая иллюзия для внимательных

10:30

Наступление на Мелитополь: генерал ВСУ сообщил об успехе и раскрыл потери врага

10:05

Война в тупике, но выход есть: историк сказал, что нужно Украине для победы над РФ

Реклама
10:00

Какой праздник сегодня 23 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:53

"Прекратить трагедию": в Офисе президента прокомментировали заявление Путина о мире

09:37

Налетят метели, ветер и ледяной дождь: синоптик назвала дату мощного циклона

09:32

В чем на самом деле заключается российское "решение украинского вопроса"мнение

09:31

В Кремле обеспокоены выборами Путина: аналитики ISW назвали угрозу

09:06

Лунный календарь 24 ноября 2023: избегайте конфликтов, чтобы потом сильно не пожалеть

08:44

Церковный праздник 24 ноября: что нельзя делать на великомученицы Екатерины

08:40

Путин поклянчил у Украины переговоры: Шольц назвал ему два условия завершения войны

08:36

Украине пришлось пойти на вынужденный шаг из-за дефицита в энергосистеме: детали

08:01

"Яркое зарево в небе и свист": под Москвой ночью раздались взрывы, подробностиВидео

08:00

Церковный праздник 24 ноября: что нельзя делать на день святой великомученицы Екатерины

Реклама
07:27

"Сказки закончились. РФ становится сильнее": эксперт сказал, к чему стоит готовиться УкраинеВидео

06:40

Оккупанты продвинулись на Купянском направлении и собираются усилить атаки – ISW

06:23

Почему на фронте не хватает дронов и при чем здесь мобилизациямнение

05:30

Чем почистить подошву утюга от нагара: простой, но очень эффективный способ

04:30

5 видов планки для интенсивной тренировки: комплекс упражнений, который изменит телоВидео

03:18

ВСУ впервые уничтожили редкую танкетку РФ: у россиян таких 14 штук

02:35

78-летняя Голди Хоун показала безумные танцы в купальнике на яхтеВидео

02:05

Водка, коньяк и вино резко подорожают: в Украине взлетят цены на алкоголь

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, сможет ли РФ захватить Авдеевку и разбить ВСУ на Херсонщине

01:28

Мольфар Гордеев прокомментировал роман с предательницей Соломко

22 ноября, среда
23:51

Попрощайтесь с желтыми пятнами на матрасе: как избавиться от них в два счета

23:46

Российский спецназ ночью хотел захватить позиции: ВСУ - о ситуации в Бахмуте

23:45

Звезда Женского квартала и Лиги смеха ждет первенца

22:53

Президент Чехии спрогнозировал, когда РФ может восстановить свою боеспособность

22:34

Украину накрыла мощная магнитная буря: "трусить" будет почти 6-бальный шторм

22:05

Зеленский озвучил главные результаты "Рамштайна"-17, заинтриговал новостями

21:49

Еще одна фанатская смерть: на концерте Робби Уильямса погибла женщина

21:42

"Нас таких тысячи": известная группа попала в скандал с военным, потерявшим зрение

21:30

Эти хрустящие бутерброды - просто бомба: супербыстрый рецепт на сковороде за 1 минуту

21:15

Виталий Портников. О чем Путин лгал G20Видеоблоги

Реклама
21:10

Вы даже не угадаете, что это за популярный салат: закуска на Новый год 2024 - рецептВидео

20:33

Будут изменения: в ВС Украины рассказали, отменят ли тревогу из-за МиГов

20:26

Когда в Украине появятся Taurus и другое оружие: названо единственное условиеВидео

20:17

Израиль и ХАМАС достигли первого прекращения огня: что это значитмнение

20:05

"Показывал своего попугая": бывшая невеста Галкина рассказала про их отношения

20:01

В Украине упростили правила экзаменов на водительское удостоверение: что изменилось

19:50

Орбан угрожает заблокировать помощь Украине и вступление в ЕС: поставлен ультиматум

19:43

Россия "потребует" 5 регионов: Загородний предупредил об опасности переговоровВидео

19:20

Помощь США может прекратиться: эксперт рассказал, чем это грозит

19:18

У Шойгу пожаловались на "прилет" по группе российских пропагандистов

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Модные ошибкиМода 2023Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять