Увеличили плацдарм на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли, где закрепились ВСУ

Российские войска заявили, что продолжили штурм левобережной Херсонской области, но в ISW не подтверждают этого.

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Где закрепились ВСУ на левом берегу Херсонщины / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ

В отчете Американского института изучения войны аналитики сообщили, что украинские Силы обороны удерживают Левобережье Херсонщины и продолжают контрнаступление.

Как передает ISW, российские "военкоры" подтвердили украинское присутствие в Крынках, а также, что ВСУ удерживают позиции и атакуют вблизи Поймы (12 км к востоку от города Херсона и 4 км от реки Днепр), Песчановки (13 км к востоку от города Херсона и 3 км от реки Днепр), Подстепного (17 км к востоку от г. Херсон и 4 км от г. Днепр), Антоновского шоссе и железнодорожного моста. Один из российских "военкоров" заявил, что также есть неопределенная активность ВСУ к западу от Олешек (4 км от реки Днепр).

22 ноября российские войска заявили, что продолжили штурм левобережной Херсонской области, но в ISW не подтверждают этого.

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Российский "военкор" заявил, что оккупанты якобы продвигаются к Крынок с востока и что они за последние несколько дней сузили украинский плацдарм возле Крынок.

Карта боевых действий на Левобережье Херсонщины / фото: ISW

Наступление ВСУ на Херсонщине: что известно

Напомним, что ВСУ продвинулись на Левобережье Херсонщины, в РФ вспыхнула истерика. Украинские военные смогли продвинуться вперед на левом берегу Днепра. Тем временем в РФ пытаются унять истерику из-за успехов ВСУ.

ВСУ на левом берегу Херсонщины ярко взорвали пункт управления оккупантов. В командовании добавили, что пункт базировался недалеко от Национального природного парка-Олешковских песков.

Экс-командир "Айдара" раскрыл, как сорвали наступление ВСУ на левый берег Херсонщины. Теперь ВСУ вернулись к тому плану, который был еще в начале лета, и который пришлось надолго отложить, рассказал Дикий.

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