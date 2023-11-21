Бойцы ВСУ истощены, а россияне идут как зомби: в WSJ раскрыли жесткую тактику РФ под Авдеевкой

После провала первых атак на Авдеевку в октябре и потерь большого количества бронетехники россияне сменили тактику.

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Россияне атакуют ВСУ под Авдеевкой / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Русские оккупанты продолжают штурмовать посадки и изрытые снарядами поля возле Авдеевки. И хотя украинские защитники уничтожают их одно за другим, захватчики продолжают идти на штурм "как зомби".

В издании The Wall Street Journal отметили, что после провала первых атак на Авдеевку в октябре и потерь большого количества бронетехники россияне изменили тактику. Они стали посылать вперед волна за волной небольшие группы пехоты, ведь Россия может позволить себе терять тысячи людей ради небольшой выгоды.

"Мы все еще мотивированы, но мы истощены. Российская пехота взяла Террикон, ползая по телам своих товарищей, пока у нас не закончился боекомплект", - говорит солдат 110 бригады Александр Сергейчиков. видео дня

Другой военный, боец 47 бригады Богдан Лысенко, воюющий на боевой машине пехоты Брэдли отметил, что россияне атакуют "как зомби".

"Они не дураки. Это стратегия. Они ищут слабые места, а затем идут туда. У нас недостаточно боеприпасов, а у них достаточно людей", - добавил командир Bradley в 47-й бригаде Михаил Коцюрба.

Пленный оккупант рассказал журналистам WSJ, что российские командиры относятся к своим подчиненным, "как к хламу".

Ситуация на Авдеевском направлении / скриншот: deepstatemap.live

Новый этап войны на Авдеевском направлении

В WSJ предполагают, что битва за Авдеевку может стать для Украины началом многомесячной обороны. В условиях, когда в США стартует предвыборная кампания, а Европа с трудом наращивает военное производство, неопределенность с поставками западных боеприпасов ограничивает возможности ВСУ.

Военный эксперт Игорь Романенко в комментарии изданию отметил, что численность украинских подразделений на фронте имеют неукомлектованность примерно 20-40%.

"Из-за нехватки пехоты те, кто остался, устали. Возможности для отдыха и ротации практически отсутствуют", - говорит эксперт.

По информации WSJ, к северу от Авдеевки оккупанты преодолели железнодорожное полотно, и теперь для хотят захватить села Степное и Бердичи.

Напомним, что в ВСУ сообщили о том, что оккупанты пытаются захватить новые позиции. Украинские военные не отступают. Защитники отбили 6 атак возле Сеньковки и Петропавловки.

ВСУ лупят по врагу новым типом вооружения. Это баллистическое вооружение достаточно древнее. Благодаря ему ВСУ могут бить по оккупантам на расстоянии 70-120 километров.

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