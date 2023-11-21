В Минобороны Украины рассказали об увольнении топ-генералов

Умеров отметил, что в вопросе смены украинских командующих решений не было принято.

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Умеров рассказал об увольнении генералов / коллаж: Главред, фото: УНИАН, командование Объединенных Сил ВСУ, t.me/otarnavskiy

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время совместной пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом заявил, что в вопросе смены украинских командующих решений не было принято. Но если такие изменения и будут, то об этом проинформируют общественность.

Умеров на вопрос о возможности увольнения командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева и командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского, уклонился от прямого ответа, передает РБК-Украина.

"Тема, которая касается смены командующих, она проходит по всем параметрам, которые мы в своем внутреннем периметре обсуждаем. В этом плане должны сказать, что решение пока не принято, но мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность. И если это произойдет, то мы будем очень открыто общаться с вами", - сказал глава Минобороны. видео дня

Умеров рассказал об увольнении коллег/ скриншот: Главред

Смотрите видео о том, как Умеров отреагировал на увольнение командующих:

Он добавил если такие вещи происходят, в частности увольнение командующих, то "они происходят либо по вопросам, которые возникали ранее, либо обсуждаются для того, чтобы мы достигли большей эффективности".

Напомним, что в Минобороны впервые прокомментировали слухи об увольнении генералов. В министерстве заверили, что сейчас все работают в штатном режиме, а распространенная информация "не соответствует действительности".

Зеленский отправил в отставку Татьяну Остащенко. Он отметил, что Украине нужен "принципиально новый уровень медицинского обеспечения воинов". Новым командующим стал генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

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