В Минобороны Украины рассказали об увольнении топ-генералов

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время совместной пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом заявил, что в вопросе смены украинских командующих решений не было принято. Но если такие изменения и будут, то об этом проинформируют общественность.
Умеров на вопрос о возможности увольнения командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева и командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского, уклонился от прямого ответа, передает РБК-Украина.
"Тема, которая касается смены командующих, она проходит по всем параметрам, которые мы в своем внутреннем периметре обсуждаем. В этом плане должны сказать, что решение пока не принято, но мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность. И если это произойдет, то мы будем очень открыто общаться с вами", - сказал глава Минобороны.видео дня
Смотрите видео о том, как Умеров отреагировал на увольнение командующих:
Он добавил если такие вещи происходят, в частности увольнение командующих, то "они происходят либо по вопросам, которые возникали ранее, либо обсуждаются для того, чтобы мы достигли большей эффективности".
Напомним, что в Минобороны впервые прокомментировали слухи об увольнении генералов. В министерстве заверили, что сейчас все работают в штатном режиме, а распространенная информация "не соответствует действительности".
Зеленский отправил в отставку Татьяну Остащенко. Он отметил, что Украине нужен "принципиально новый уровень медицинского обеспечения воинов". Новым командующим стал генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.
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