'Завершится все не так быстро': Зеленский рассказал о состоянии войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком и журналистами заявил, что украинский народ продолжает бороться против России, но все завершится не так быстро.
"Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз, что картинка перед глазами всегда будет меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы. Но для нас, для наших воинов это не кино. Это - наши жизни. Это ежедневный тяжелый труд. И завершится все не так быстро, как нам бы хотелось, но мы не имеем права опускать рук и не сделаем этого", - сказал Зеленский.
Президент также рассказал о ситуации на поле боя, высокой мотивации и решимости украинского народа и вере в победу. Также вни отметил важность сохранения внимания мира к нашим усилиям в борьбе за свободу и свое государство.
Напомним, что Владимир Зеленский раскрыл "длинный план" РФ. В Молдове россияне "начинают расшатывать ситуацию" и заинтересованы в "сносе" проевропейской действующей власти.
Зеленский отреагировал на продвижение ВСУ на Херсонщине. Президент опубликовал фото переправы через реку и поблагодарил бойцов за то, что возвращают Украине свободу и справедливость.
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