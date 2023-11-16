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Россия хочет разжечь новую войну на Балканах: Зеленский раскрыл "длинный план" РФ

Юлия Закрепа
16 ноября 2023, 10:57обновлено 16 ноября, 11:43
В Молдове россияне "начинают расшатывать ситуацию" и заинтересованы в "сносе" проевропейской действующей власти.
Россия хочет разжечь новую войну на Балканах: Зеленский раскрыл 'длинный план' РФ
Россия хочет начать войну на Балканах / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Википедия, Минобороны РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина располагает данными о намерениях России разжечь войну между балканскими странами.

Об этом он сказал представителям африканских СМИ 15 ноября. По словам Зеленского, Россия и ее союзник Иран стоят за событиями в Израиле, на который в начале октября напал ХАМАС. Он предупреждает, что позже может возникнуть новый вызов.

"Обратите внимание на Балканы. Поверьте, мы получаем информацию. В России длинный план. Ближний Восток, второе отвлечение будет Балканы. По крайней мере если партнеры сейчас ничего не сделают, то будет опять такой взрыв, и опять не новая какая-то история. В их отношениях кризис и давно. Поэтому Россия будет вкладываться для того, чтобы одна балканская страна сегодня воевала с другой", - подчеркнул президент Украины.

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Также он упомянул о Молдове, где россияне "начинают расшатывать ситуацию" и заинтересованы в "сносе" проевропейской действующей власти. Зеленский убежден: Москва хочет распылить помощь и внимание мира между многими странами.

"У России будет достаточно силы атаковать страны, которые в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии и те страны, на территории которых присутствуют российские контингенты", - сказал он.

Напомним, что Россия готовится к зимним ракетным ударам по Украине. Агрессор Россия в рамках своей преступной подготовки ведет работу с завербованными наводчиками, сказал представитель военной разведки Украины Андрей Черняк.

В России все больше хотят переговоров с Украиной и ждут бедности. Продолжение войны против Украины поддерживают 39% россиян, около 58% не поддерживают новую волну мобилизации, рассказали социологи Russian Field.

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война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин
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