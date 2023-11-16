Выход ВСУ на границы 1991 года и завершение войны в 2024-м: Свитан назвал сценарий

В следующем году у сил обороны Украины может появиться шанс вернуть свои территории в границах 1991 года, считает военный эксперт Роман Свитан.

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США в 2024 году могут дать Украине достаточно ресурсов для возвращения территорий - Свитан / Главред

Следующий, 2024-й год, может стать решающим в войне агрессора России против Украины. США могут дать достаточно оружия, после чего появится возможность освободить свои территории в границах 1991 года. Однако есть риск того, что даже после возвращения всех земель война затянется на срок около десяти лет. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что слова главы Офиса президента Андрея Ермака, согласно которым 2024-й станет решающим годом, уместны.

Как полагает эксперт, Байдену в ситуации, когда нужно переизбраться на пост президента, понадобятся победы Украины на фронте. Поэтому можно сделать предположение, согласно которому Штаты в следующем году могут дать Киеву достаточно оружия для возвращения всех своих территорий, которые захватила Россия.

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"На следующий год американцы рассчитывают предоставить нам достаточно сил и средств, чтобы мы вышли на границы 1991 года и восстановили территориальную целостность. Поэтому следующий год – решающий. Ермак знает об этом. И он здесь на 100% прав", - отметил Свитан.

Также он добавил, что даже после выхода на свои границы война против Украины может затянуться на срок до 10 лет. В это время интенсивность боевых действий, вероятно, снизится, а в России будет идти процесс распада.

"Сейчас середина этой борьбы. Если выйдем на границу, то интенсивных боевых действий может и не быть. Но Россия и дальше будет запускать по Украине все, что может лететь. Но постепенно Россия будет распадаться. И при этом будут откалываться национальные кластеры или все произойдет по религиозному принципу. Отголосок войны будет еще до нас докатываться", - подчеркнул Роман Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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