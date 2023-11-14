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"Почувствуется в 2025": Буданов рассказал о возможной затяжной войне в Украине

Ангелина Подвысоцкая
14 ноября 2023, 02:00
Интенсивность боев может снизиться после того, как Россия ощутит на себе действие санкций.
ВСУ, Буданов
Война в Украине может быть затяжной / Коллаж: Главред, фото: ГУР МО, 22 отдельная механизированная бригада

Война в Украине может сильно затянуться. В случае длительного конфликта со временем РФ не сможет продолжать крупные военные операции. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов, сообщает NV.

В условиях длительной войны Кремль не будет заключать мирные соглашения с Украиной и союзниками. У РФ до сих пор остаются территориальные "аппетиты" не только в Крыму.

"Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример — РФ и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за Северных островов (которые Россия называет Курильскими). Этой территориальной проблеме уже более 70 лет", — говорит Буданов.

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Он убежден, что интенсивность военных действий РФ снизится, когда РФ почувствует влияние санкций на экономику, внешние поставки военной техники, а также когда общество устанет от войны. Буданов добавил, что Россия почувствует все это в 2025 году. В тот период может произойти переломный момент для внутренних изменений в России.

"Пока что в РФ еще сохраняется экономическая устойчивость. Да, мы наблюдаем у них масштабный кризис топлива, резкое подорожание продуктов питания (за последние два месяца там дважды подскочили цены на 15−20%) и других товаров и услуг. Это все расшатывает их экономику и социальную сферу, реальные проблемы они почувствуют в 2025 году", — указал Буданов.

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.

Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

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война в Украине вторжение России Кирилл Буданов
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