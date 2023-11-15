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В ОП намекнули на возобновление гражданских полетов до завершения войны

Елизавета Бельмас
15 ноября 2023, 19:09обновлено 15 ноября, 19:55
В Украине могут открыть аэропорт, не дожидаясь конца войны.
В Украине готовятся открыть аэропорт: Ермак сделал заявление
В Украине готовятся открыть аэропорт: Ермак сделал заявление / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Фейсбук Международный аэропорт "Львов"

Вчера, 14 ноября, во время выступления в Институте Хадсона в рамках поездки в США руководитель Офиса президента Андрей Ермак соообщил, что в Украине может заработать гражданский аэропорт.

По словам Андрея Ермака, аэропорт могут открыть не дожидаясь конца войны, однако какой именно аэропорт возобновит работу и когда его откроют - пока неизвестно.

При этом, по информации УП, аэропорт могут открыть в одном из городов на западе Украины.

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Известно, что полеты гражданской авиации в Украине были полностью прекращены 24 февраля 2022 года. Ранее среди городов, в которых могут открыть аэропорт, называли:

  • Киев
  • Львов
  • Одессу
  • Ужгород

Напомним, в Украине в рамках военного положения были введены ограничения по выезду военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако оно не является абсолютным, заявил начальник отдела паспортной работы Управления организации пограничного контроля ГПСУ Валерий Бойко.

Также, с 3 ноября из-за забастовки польских перевозчиков польско-украинскую границу могут перекрыть на всех пунктах пропуска до конца 2023 года. Бастуют поляки из-за якобы чрезмерной конкуренции с украинцам после либерализации международных перевозок между Украиной и Евросоюзом.

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Украина Андрей Ермак
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