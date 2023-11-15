В ОП намекнули на возобновление гражданских полетов до завершения войны

Вчера, 14 ноября, во время выступления в Институте Хадсона в рамках поездки в США руководитель Офиса президента Андрей Ермак соообщил, что в Украине может заработать гражданский аэропорт.
По словам Андрея Ермака, аэропорт могут открыть не дожидаясь конца войны, однако какой именно аэропорт возобновит работу и когда его откроют - пока неизвестно.
При этом, по информации УП, аэропорт могут открыть в одном из городов на западе Украины.
Известно, что полеты гражданской авиации в Украине были полностью прекращены 24 февраля 2022 года. Ранее среди городов, в которых могут открыть аэропорт, называли:
- Киев
- Львов
- Одессу
- Ужгород
Напомним, в Украине в рамках военного положения были введены ограничения по выезду военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако оно не является абсолютным, заявил начальник отдела паспортной работы Управления организации пограничного контроля ГПСУ Валерий Бойко.
Также, с 3 ноября из-за забастовки польских перевозчиков польско-украинскую границу могут перекрыть на всех пунктах пропуска до конца 2023 года. Бастуют поляки из-за якобы чрезмерной конкуренции с украинцам после либерализации международных перевозок между Украиной и Евросоюзом.
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