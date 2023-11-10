Кто из мужчин имеет право выезда за границу: пограничник назвал категории

Как говорит офицер ГПСУ Валерий Бойко, есть категории мужчин, право на выезд которых было утверждено постановлением Кабинета министров №57.

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Есть категории мужчин, которым можно выезжать за границу, заявили в ГПСУ / коллаж Главред, фото УНИАН и facebook.com/pg/DPSUkraine

В Украине в рамках военного положения были введены ограничения по выезду военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако оно не является абсолютным, заявил начальник отдела паспортной работы Управления организации пограничного контроля ГПСУ Валерий Бойко, сообщает портал ТСН.

По его словам ‒ для того, чтобы нормировать категории, имеющие право на выезд за границу, в правилах пересечения государственной границы гражданами Украины, которые были утверждены постановлением Кабинета министров №57, были внесены соответствующие изменения.

"С 22 февраля по сегодняшний день в это постановление было внесено 22 изменения и дополнения и определены четкие категории граждан, имеющие право выезда, и условия их выезда", — рассказал Бойко.

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Каким мужчинам можно выезжать за границу:

Мужчины с инвалидностью всех трех групп;

Мужчины, имеющие жену из числа лиц с инвалидностью;

Мужчины, имеющие одного из своих родителей или родителей жены из числа лиц с инвалидностью 1 или 2 группы;

Мужчины, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью 1 или 2 группы;

Родители, опекуны, попечители, приемные родители и родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

Мужчины, забронированные на период мобилизации и в военное время;

Мужчины, признанные непригодными к военной службе с исключением из военного учета;

Мужчины, признанные временно непригодными к военной службе с последующим прохождением военно-врачебной комиссии;

Мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

Мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;

Усыновители, опекуны, попечители, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки в возрасте до 18 лет.

Мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и жену, являющуюся военнослужащей;

Народные депутаты Украины;

Работники и военнослужащие Сил обороны.

Как говорит Бойко, немногим позднее также в список были включены водители, которые осуществляют перевозки гуманитарных грузов и водители транспортных средств субъектов хозяйствования (и которые имеют лицензию на международные перевозки).

Мобилизация в Украине и выезд за границу

Женщины, у которых есть медицинское либо фармацевтическое образование, обязаны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. И, соответственно, они получат статус военнообязанных граждан, для которых выезд за границу ограничен. Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента Зеленского в Раде Федор Вениславский.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, что на сегодняшний день фактически по закону запрета выезда мужчин за границу нет. Все происходит "исключительно в ручном режиме".

Отметим, в Верховной Раде не исключают, что в Украине могут усилить мобилизацию, если страна-агрессор Россия мобилизует несколько сотен тысяч мужчин.

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