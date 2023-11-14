Блинкен и Ермак встретились в Вашингтоне: о чем говорили

Встреча была посвящена обсуждению различных аспектов стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

https://glavred.info/politics/blinken-i-ermak-vstretilis-v-vashingtone-o-chem-govorili-10516591.html Ссылка скопирована

Украинская делегация во главе с Ермаком встретилась с Блинкеном в США / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился 13 ноября с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита украинской делегации, в которую, кроме Ермака, входили министр экономики Юлия Свириденко, заместитель главы Госдепартамента по политическим вопросам Виктория Нуланд, заместитель помощника государственного секретаря по вопросам Восточной Европы Крис Смит и другие чиновники.

Во время встречи обсуждались различные аспекты стратегического партнерства между Украиной и США. Одним из ключевых вопросов была ситуация на фронте. Андрей Ермак подчеркнул эффективность американской помощи и оружия на поле боя в сдерживании российской агрессии. Он также отметил, что с приближением зимы ожидается усиление ракетного террора и отметил важность получения средств противовоздушной обороны для защиты городов и объектов критической инфраструктуры.

видео дня

"С приближением зимы ожидаем усиления российского ракетного террора. Поэтому очень нуждаемся в системах ПВО, которые защитят украинские города, ключевые объекты критической инфраструктуры, а также маршруты "зернового коридора", – сказал Андрей Ермак.

Чиновник также выразил благодарность за беспрецедентную помощь США и выразил надежду на одобрение финансовой помощи со стороны американских законодателей.

"Поддержка и помощь США имеют критическое значение для обеспечения стабильности в нашем государстве и приближения победы", – сказал Ермак.

Важным аспектом встречи был вопрос заключения соглашения между Украиной и США о гарантиях безопасности на выполнение Совместной декларации G7, подписанной в Вильнюсе летом.

На встрече также обсуждали вопрос санкционного давления на Россию и использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Кроме этого, чиновники обратили внимание на ситуацию на Ближнем Востоке.

Андрей Ермак выразил уверенность в важности дальнейшего сотрудничества между обеими странами и поблагодарил американскую администрацию, Конгресс и народ за поддержку Украины в этот важный исторический момент.

"Мы чрезвычайно ценим то, что Соединенные Штаты стоят бок о бок с Украиной в этот решающий исторический момент. Будущие поколения зависят от нашей способности защитить свободу сегодня. Поэтому я уверен, что во время этой встречи мы сосредоточимся на шагах, которые помогут нам одержать победу", – подытожил руководитель ОП.

Помощь США Украине

Напомним, военная помощь Украине и Израилю от США оказалась под угрозой из-за последних событий в Израиле. На это также повлияло избрание нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, известного своей любовью к Трампу.

Сейчас в американском Конгрессе обсуждаются отдельные законопроекты о предоставлении военной помощи Украине и Израилю. Однако отмечается, что позиция президента Джо Байдена может существенно повлиять на принятие этих инициатив. Он предупредил, что будет блокировать любые законопроекты, которые, по его мнению, "не соответствуют безопасности Соединенных Штатов".

Также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что необходимо как можно быстрее принять запрос президента США, который включает оказание важной помощи Украине и Израилю. Он подчеркнул, что это не просто вопрос поддержки союзников, но и прямо влияет на национальные интересы Соединенных Штатов и безопасность всего региона.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.