УПЦ МП наняла лоббиста в США: известно кто оплачивал сумасшедшие счета за его услуги

Украинская православная церковь Московского патриархата наняла американского лоббиста, которому последние три недели платит по $1,4 тысячи в час.

https://glavred.info/ukraine/upc-mp-nanyala-lobbista-v-ssha-izvestno-kto-oplachival-sumasshedshie-scheta-za-ego-uslugi-10515616.html Ссылка скопирована

УПЦ МП платит лоббисту в США 1400$ в час / коллаж: Главред, фото: facebook.com / Вадим Новинский, УНИАН

Московский патриархат Украинской православной церкви использует ресурсы, чтобы укрепить свое влиятельное положение в Соединенных Штатах. Церковь наняла профессора права Уильям Уитни Берк-Уайта в США через фирму, связанную с экс-нардепом Вадимом Новинским. Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий.

Согласно данным отчета в системе FARA eFile, за услуги лоббиста оплачивали $1400 в час. Он выполнял задачи, направленные на улучшение имиджа и расширение влияния церкви в мире. Уильям Уитни Берк-Уайт, как известно, получил 7000 долларов от Amsterdam and Partners LLP.

Среди его обязанностей были обращения в известные институты, такие как Департамент государственного управления свободы вероисповедания, офис сенатора-демократа Джона Оссоффа, Белый дом, а также к сенаторам Марко Рубио и Джин Шейхин. Все эти меры были направлены на повышение осведомленности о положении Московского патриархата и содействие его интересам в американском законодательстве.

видео дня

Статья в The Hill

Одной из задач лоббиста была публикация статьи в издании The Hill, где рассматривалась тема свободы вероисповедания в Украине. Статья уже вышла в американском издании с заголовком "Если Украина привержена правам человека, она должна поддерживать свободу вероисповедания".

В этом материале, опубликованном 19 октября, он обсуждает тему свободы вероисповедания в Украине, утверждая, что страна, если действительно привержена правам человека, должна поддерживать это базовое право. Также он дискредитирует Украину и говорит, что запретом деятельности УПЦ МП на своей территории страна якобы "ограничивает свободу вероисповедания".

По поводу статьи высказались и украинские политики. Нардеп Заблоцкий в своем комментарии подчеркнул, что такая активность Московского патриархата является государственной изменой. Он утверждает, что средства для этого возможно поступили от подсанкционного олигарха, который является главным спонсором церкви в Украине.

"По моему мнению, такая деятельность Московского патриархата это государственная измена, очередная измена из списка их сознательных измен. Мне лично трудно представить, чтобы средства эти могли уходить от кого — то другого, кроме как от одного подсанкционного олигарха-основного спонсора московской церкви здесь. Поэтому нарушение этих санкций здесь вполне вероятно", - сказал Заблоцкий.

Напомним, 19 октября Верховная Рада Украины на своем заседании сделала первый шаг в направлении прекращения функционирования Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на территории страны. За соответствующий законопроект проголосовали 267 народных депутатов на первом чтении.

Также недавно суд признал его виновным в коллаборационной деятельности священника УПЦ МП в Черновицкой области . На похоронах погибшего военного он призвал отдать России Крым и Донбасс, утверждая, что "это не наши земли".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.