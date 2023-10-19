267' За': Рада сделала первый шаг для запрета УПЦ МП в Украине

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за запрет УПЦ МП на территории Украины.

https://glavred.info/ukraine/267-za-rada-sdelala-pervyy-shag-dlya-zapreta-upc-mp-v-ukraine-10509601.html Ссылка скопирована

Рада сделала первый шаг для запрета УПЦ МП в Украине / Коллаж Главред, фото: lavra.ua, телеграм канал Ярослава Железняка

Депутаты поддержали законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций связанных с Россией. "За" проголосовали 267 депутатов. Законопроект принят в первом чтении. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

На очередном заседании Верховной Рады 19 октября было принято решение о запрете УПЦ Московского Патриархата большинством голосов, что является первым шагом в процессе прекращения функционирования прокремлевской церкви в Украине.

Как голосовали по фракциям:

Слуга народа - 175;

Европейская солидарность - 26;

Батькивщина - 17;

Платформа за жизнь и мир-1;

За будущее - 8;

Голос – 18;

Доверие – 12;

Восстановление Украины - 0;

Известно, что против законопроекта проголосовали 14 депутатов, также двое воздержались и 17 не голосовали. Среди тех, кто не поддержал запрет УПЦ МП – 11 депутатов от "Платформы за жизнь и мир", а также трое от "Восстановления Украины".

видео дня

Скандалы вокруг УПЦ МП

Напомним, как ранее сообщал Главред, представители Украинской Православной церкви Московского патриархата должны покинуть Киево-Печерскую лавру. Об этом заявил Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, отметив, что "никто никого не собирается вытаскивать оттуда за ноги или применять насилие".

В то же время, в Украине разоблачили клириков УПЦ МП, которые работали на РФ. Эти священники продавали не только оружие, но и детскую порнографию. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Также, главу Тульчинской епархии УПЦ МП в Винницкой области Ионафана приговорили к 5 годам лишения свободы за публичное оправдание войны страны-агрессора России против Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.