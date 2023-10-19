267' За': Рада сделала первый шаг для запрета УПЦ МП в Украине

Депутаты поддержали законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций связанных с Россией. "За" проголосовали 267 депутатов. Законопроект принят в первом чтении. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
На очередном заседании Верховной Рады 19 октября было принято решение о запрете УПЦ Московского Патриархата большинством голосов, что является первым шагом в процессе прекращения функционирования прокремлевской церкви в Украине.
Как голосовали по фракциям:
- Слуга народа - 175;
- Европейская солидарность - 26;
- Батькивщина - 17;
- Платформа за жизнь и мир-1;
- За будущее - 8;
- Голос – 18;
- Доверие – 12;
- Восстановление Украины - 0;
Известно, что против законопроекта проголосовали 14 депутатов, также двое воздержались и 17 не голосовали. Среди тех, кто не поддержал запрет УПЦ МП – 11 депутатов от "Платформы за жизнь и мир", а также трое от "Восстановления Украины".
Скандалы вокруг УПЦ МП
Напомним, как ранее сообщал Главред, представители Украинской Православной церкви Московского патриархата должны покинуть Киево-Печерскую лавру. Об этом заявил Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, отметив, что "никто никого не собирается вытаскивать оттуда за ноги или применять насилие".
В то же время, в Украине разоблачили клириков УПЦ МП, которые работали на РФ. Эти священники продавали не только оружие, но и детскую порнографию. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Также, главу Тульчинской епархии УПЦ МП в Винницкой области Ионафана приговорили к 5 годам лишения свободы за публичное оправдание войны страны-агрессора России против Украины.
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