У Токаева "обули" Путина: Казахстан запретил поставлять в РФ особые товары

Казахстан запустил запрет на экспорт на территорию страны-агрессора России 106 видов товаров, которые могут использоваться в военных целях. Речь идет о дронах, электрочипах и электронике. Ранее такие товары Москва получала транзитом через казахское государство. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.
Как сообщает КазТАГ, он рассказал о том, что Астана запретила поставлять в Россию 106 видов товаров, которые могут использоваться в военных целях.
"Мы экспортируем все товары, кроме тех, что относятся к войне – на них наложены ограничения. Это 106 наименований товаров – их экспорт мы полностью запретили", - сказал Торебаев.видео дня
Теперь РФ не сможет через территорию Казахстана получать дроны, электрочипы и другие товары, которые могут быть применены в ходе военных действий.
"Указанные 106 наименований товаров не производятся в Казахстане, а ранее реэкспортировались через Казахстан. Импорт в Казахстан осуществляется, но экспорт – нет. Они (производятся, - ред.) не только на Западе, но и в других странах", - подчеркнул Кайрат Торебаев.
Казахстан поддержал санкции против России
Официальная Астана поддержала санкции Запада, которые были введены цивилизованным миром в отношении России после ее полномасштабного военного вторжения на территорию Украины. Решение по запрету экспорта товаров должно поспособствовать ужесточению борьбы с обходом Кремлем западных санкций.
Президент Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что Казахстан намерен соблюдать санкции против РФ.
"Будем следовать санкционному режиму. У нас есть контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении действий для обхода санкционного режима, мне кажется, не должно быть", - говорил Токаев.
Кроме того, по его словам, Астана придерживается точки зрения, согласно которой война России и Украины должна завершиться на базе Устава ООН. Фактически он выступил за завершение войны на условиях восстановления территориальной целостности и суверенитета украинского государства, на чем настаивает Киев и чему противится Москва.
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