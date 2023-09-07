Кума Оксаны Марченко разоблачили на пропаганде СССР и 'русского мира'

Кроме того, установлено, что московский поп присвоил под храм чужой участок.

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СБУ вручила попу подозрение и готовит еще одно / коллаж Главреда. Фото: Украинская правда, скриншот

Настоятеля одного из храмов Хустской епархии УПЦ МП на Закарпатье, по данным "Украинской правды" - кума Оксаны Марченко Виталия Хромея, разоблачили на пропаганде коммунизма. По месту жительства московского попа также найдены антиукраинские брошюрки и тексты молитв "за матушку Русь".

Указывается, что Хромей крестил с Марченко (женой пророссийского экс-нардепа Виктора Медведчука) ребенка депутата Закарпатского облсовета от ОПЗЖ.

Как сообщает СБУ, в соцсетях священник пропагандировал коммунизм и распространял запрещенную в Украине советскую символику.

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Подозреваемый размещал на своих страницах в сети листовки с коммунистическим символами, в частности "фотошопил" свои аватарки советскими звездами. Также приветствовал подписчиков "с днем великой победы".

В храме и по месту жительства Хромея изъята компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности - найдены пророссийские "агитки" и брошюры сепаратистского характера.

На опубликованные спецслужбой фото, в частности, попала брошюра с названием "автономия Карпатской Руси". На других - отрицается право Украины на независимость, отмечается, что "Киев без великой России и отдельно от России немыслим ни в коем случае".

Фото: СБУ

Также кум Марченко хранил тексты молитв, в которых говорится о "пробуждении матушки-Руси" и о "спасении России"; в текстах упоминалась и фамилия главы РПЦ Гундяева.

Отдельно спецслужба установила, что Хромей незаконным способом занял земельный участок, на котором построен храм. По данному факту начато уголовное производство за самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство.

Настоятелю храма сообщено о подозрении в распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического тоталитарного режима.

Напомним, недавно Великобритания ввела санкции против Оксаны Марченко.

А в ноябре 2022-го в оккупированной Ялте в одном из кафе на набережной журналисты заметили самого Медведчука с Марченко.

Ранее в сети высмеяли изменение внешности Марченко, которая, судя по всему, сделала ряд неудачных пластических операций.

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