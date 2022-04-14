"Спит с открытыми глазами": хирург заметил следы неудачной пластики у Оксаны Марченко

У Оксаны Марченко явно неудачная верхняя блефаропластика, подчеркнул Дмитрий Слоссер.
Жене задержанного СБУ нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксане Марченко сделали неудачную пластику лица.
Как пишет пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер, бросается в глаза неудачная пластика глаз жены Медведчука.
"В чатах пластических хирургов Украины распространяется видео с опросом, может кто-то признается - кто делал верхнюю блефаропластику жене беглого (но уже задержанного) олигарха Медведчука", - задается он вопросом, комментируя появившееся недавно видео с обращение Марченко.
Он обратил внимание на то, что на видео отчетливо видно, как глаза Марченко не могут сомкнуться: "Приблизительно такая же проблема была и известного певца Леонтьева после проведенной в США блефаропластики".
"Как по мне это свидетельствует о том, что пластический хирург жены Медведчука удалил слишком много кожи. Уверен в том, что она спит с открытыми глазами и испытывает проблемы с роговицей. Лечится искусственными слезами. Искусственный нос, искусственные глаза и искусственные слезы", - добавил Слоссер.
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Напомним, ранее жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука известная ведущая Оксана Марченко записала обращения к политикам в связи с задержанием ее мужа.
В обращении к Владимиру Зеленскому она потребовала освобождения Медведчука.
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