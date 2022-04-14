"Спит с открытыми глазами": хирург заметил следы неудачной пластики у Оксаны Марченко

Оксана Марченко \ Скриншот

Жене задержанного СБУ нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксане Марченко сделали неудачную пластику лица.

Как пишет пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер, бросается в глаза неудачная пластика глаз жены Медведчука.

"В чатах пластических хирургов Украины распространяется видео с опросом, может кто-то признается - кто делал верхнюю блефаропластику жене беглого (но уже задержанного) олигарха Медведчука", - задается он вопросом, комментируя появившееся недавно видео с обращение Марченко.

Он обратил внимание на то, что на видео отчетливо видно, как глаза Марченко не могут сомкнуться: "Приблизительно такая же проблема была и известного певца Леонтьева после проведенной в США блефаропластики".

"Как по мне это свидетельствует о том, что пластический хирург жены Медведчука удалил слишком много кожи. Уверен в том, что она спит с открытыми глазами и испытывает проблемы с роговицей. Лечится искусственными слезами. Искусственный нос, искусственные глаза и искусственные слезы", - добавил Слоссер.

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Напомним, ранее жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука известная ведущая Оксана Марченко записала обращения к политикам в связи с задержанием ее мужа.

В обращении к Владимиру Зеленскому она потребовала освобождения Медведчука.

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