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"Он не гражданин России": в Кремле начали "угрожать" Киеву из-за задержания Медведчука

13 апреля 2022, 17:11

Медведев начал обзывать "уродами" отдельных представителей украинской власти.

Медведчук
Медведчук / УНИАН, Офис президента

В России отреагировали на задержание народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, украинский политик не гражданин России, чтобы Медведчука на пленных.

"Обмен, о котором заговорили в Киеве - он (Медведчук - ред.) не гражданин России и не имеет отношения к (так называемой - ред) "военной операции", он иностранный политический деятель", - сказал Песков.

Представитель Кремля отрицает "закулисные" отношения Медведчука и Москвы. Песков добавил, что пока неизвестно, хочет ли украинский депутат участия России в сложившейся ситуации.

А вот заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев был более многословен.

Медведев начал обзывать "уродами" отдельных представителей украинской власти, которые "хотят выбить" показания из Виктора Медведчука, осудить его, а затем обменять на пленных.

Экс-президент РФ пригрозил им, заявив, что советует "внимательно оглядываться" и "крепко запирать двери".

"Отдельные уродцы, именующие себя "украинскими властями", сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, "быстро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц", - написал он.

Задержание Медведчука

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один изменник не избежит наказания и будет отвечать по закону Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что СБУ разыскала и "взяла" кума Путина "не в Киеве".

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Медведчуку теперь нужно спрятаться в тюрьме, чтобы выжить. По его словам, в России Медведчука обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.

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Дело Медведчука

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Печерский районный суд в Киеве продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года.

В конце февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

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