Где задержали Медведчука: Арестович рассказал о спецоперации

Медведчук / скриншот

Нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук был задержан не в Киеве.

Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович российскому правозащитнику Марку Фейгину, СБУ разыскала и "взяла" кума Владимира Путина по распоряжению президента Украины Владимира Зеленского.

"Медведчук не был в Киеве. Его взяла Служба безопасности Украины, которая, скажем так деликатно, искала, искала и нашла", – сообщил Арестович.

По его словам, вероятно, Медведчук пытался организовать свой побег, заплатив кому-то большие деньги.

"Раз убежал, значит, помогли убежать либо сумел обмануть... Мы эти подробности узнаем, он сейчас очень много интересных подробностей расскажет", – отметил советник главы ОП.

Арестович подчеркнул, что Медведчук – "очень ценный ресурс", который может раскрыть детали того, как РФ готовилась к полномасштабной войне против Украины и кто создавал пророссийские настроения в нашей стране.

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Дело Медведчука

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму.

Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Так, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР.

Печерский районный суд в Киеве продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года. Его подозревают в незаконной торговле украинским углем с главарями ОРДЛО.

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