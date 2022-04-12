СБУ показала новое фото Медведчука и подробности задержания кума Путина

Виктор Медведчук / СБУ

Украинский депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Виктор Медведчук задержан.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что ни один изменник не избежит наказания и будет отвечать по Закону Украины.

"Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже одеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь! Кандалы ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты!", – говорится в сообщении СБУ.

Пророссийские предатели и агенты спецслужб России, запомните – у ваших преступлений нет ни одного срока давности и тайников, где бы мы вас не нашли, отметили в СБУ.

Читайте такжеВиктора Медведчука задержали: Зеленский показал фото

"Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности, следователей и контрразведчиков украинской спецслужбы, которые, выполняя поручения Президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука. Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе", – отметил Глава СБУ Иван Баканов.

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Медведчуку теперь нужно спрятаться в тюрьме, чтобы выжить.

Подоляк подчеркнул, что "спрятаться" куму Путина следует с гарантированным многолетним тюремным сроком.

По словам Подоляка, в России Виктора Медведчука обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.

Читайте также"Вова, я в плену, забери меня как-то": Сеть взорвалась мемами после задержания Медведчука

Дело Медведчука

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму.

Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Так, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР.

Печерский районный суд в Киеве продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года. Его подозревают в незаконной торговле украинским углем с главарями ОРДЛО.

Читайте также: