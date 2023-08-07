Оправдывал войну РФ против Украины: митрополита УПЦ МП приговорили к 5 годам тюрьмы

Митрополит призвал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины, а также распространял информацию в поддержку оккупантов.

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Митрополита УПЦ МП приговорили к 5 годам тюрьмы/ коллаж: Главред, фото: СБУ

Главу Тульчинской епархии УПЦ МП в Винницкой области Ионафана приговорили к 5 годам лишения свободы за публичное оправдание войны страны-агрессора России против Украины.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Отмечается, что суд подтвердил доказательную базу, которую ранее собрала спецслужба.

"Согласно материалам следствия, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призвал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины. А на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений. Инициированная СБУ экспертиза изъятых во время обысков материалов (прокремлевских агиток и литературы) подтвердила факты незаконной деятельности митрополита", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что СБУ передала обвинительный приговор в суд в отношении главы Тульчинской епархии УПЦ (МП) в январе этого года.

Дело экс-наместника Лавры Павла Лебедя

1 апреля СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу по двум статьям Уголовного кодекса. В его доме также был проведен обыск. Там правоохранители нашли ценные вещи, иконы и вещи, которые указывают на пророссийские взгляды митрополита Павла.

После того, как "Паша-мерседес" несколько месяцев провел под домашним арестом, ему в июле суд изменил "меру пресечения" на содержание под стражей в СИЗО с возможностью внесения залога – выйти он сможет под огромный залог в размере 33 миллионов гривен.

Однако 7 августа стало известно, что Павла Лебедя уже выпустили под залог. Митрополит и его адвокат утверждают, что 33 миллиона гривен на залог насобирали "более тысячи человек".

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