Названо оружие, которое сыграет ключевую роль в освобождении Черного моря

Министр Михаил Федоров приоткрыл "закулисье" по новым ударам по российскому флоту.

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Российскому флоту в Черном море теперь небезопасно / Pixabay, УНИАН

Украинские морские дроны будут играть ключевую роль в освобождении Черного моря, считает вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, курирующий разработку данного типа оружия.

В комментарии Newsweek политик отметил, что война сделала Украину лидером в области технологий БПЛА как в воздухе, так и на море.

"Морской беспилотник - уникальная и засекреченная украинская разработка. Каждый морской беспилотник оснащен системой автопилота, видеоподсистемами, в том числе ночного видения, специальной связью, защищенной от средств радиоэлектронной борьбы противника, резервными модулями связи и боевой частью, а также наземным автономным пунктом управления, системами транспортировки и хранения, дата-центр", - сказал вице-премьер.

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Такой БПА в руках сил ССО, по словам Федорова, сыграет свою роль он играет в освобождении временно оккупированного побережья Черного моря.

Удары по российскому флоту

В первые месяцы полномасштабного вторжения Россия доминировала в Черном море, однако потопление Украиной ракетного крейсера "Москва" и освобождение острова Змеиный вынудили оккупантов отказаться от многих планов по отрезанию Украины от моря.

В настоящее время российские корабли все еще присутствуют в Черном море, но держатся на безопасном от украинских ударов расстоянии. При этом РФ постоянно привлекает свой флот к нанесению по материковой Украине массированных ударов.

Вместе с тем, атаки БПЛА на российские военные корабли и объекты в Крыму стали обычным явлением. Эти атаки, по данным министерства обороны Великобритании, вынудили Москву перебазировать свои подводные лодки в российский порт Новороссийск.

В июле состоялись три громкие операции с участием морских беспилотников. Так, в середине июля под мостом через Керченский пролив взорвались два неизвестных беспилотных плавсредства, которые, как сообщается, нанесли серьезный ущерб сооружению.

В этом месяце был нанесен удар по стоявшему на якоре в Новороссийске российскому десантному кораблю "Оленегорский горняк", а вскоре после этого - по нефтеналивному танкеру "Сиг" у берегов Крыма. Оба были серьезно повреждены, и их пришлось спасать буксирами.

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