В Крыму - мощные взрывы, Керченский мост перекрыт: что известно

О взрывах сообщают в Симферополе и районе, а также в Новофедоровке и Гвардейском.

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В Гвардейском видны клубы дыма / Фото: t.me/Crimeanwind

Во вторник, 2 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели сильные взрывы. В результате российские оккупанты перекрыли движение по Керченскому мосту.

О "хлопках" сообщают в Симферополе и районе, а также в Новофедоровке и Гвардейском, передает Telegram-канал Крымский ветер и другие местные паблики.

Как сообщает ЧП/Симферополь, в Симферопольском районе, в Гвардейском прогремел очень мощный взрыв, а в небо поднялись клубы дыма.

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По данным Радио Свобода, именно в этом поселке расположена авиабаза "Гвардейское". В настоящее время аэродром подчинен Воздушно-космическим силам РФ. Здесь базируется 37-й смешанный авиационный полк ВКС.

Взрывы в Крыму

1 августа в Севастополе прогремел мощный взрыв, который слышали даже в Бахчисарае, а он расположен в 30 км. Оказалось, что ВСУ подорвали арсенал Черноморского флота РФ. После "прилета" над местом удара в небо поднялся густой и высокий столб дыма. Его было видно даже с Бахчисарайского водохранилища.

В Сети писали, что взрыв произошел на территории воинской части 63876-Р, где находится арсенал 758-го логистического центра Черноморского флота РФ.

В понедельник вечером, 31 июля, россияне объявили тревогу во временно оккупированному Крыму и перекрыли движение на Керченском мосту. Кроме того, захватчики объявили эвакуацию на вокзале "Керчь Южная".

Крымские телеграм-каналы писали, что в Симферополе работает система ПВО – якобы отбивает атаку дронов.

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