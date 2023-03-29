"Бог так решил": 29 марта УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую лавру - Данилов

Секретарь СНБО подчеркнул, что "никто никого не собирается вытаскивать за ноги или применять насилие".

29 марта УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую лавру / Фото УНИАН

29 марта представители Украинской православной церкви Московского патриархата должны покинуть Киево-Печерскую лавру. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, отметив, что "никто никого не собирается вытаскивать оттуда за ноги или применять насилие".

По его словам, законы Украины должны уважать все без исключения.

"Киево-Печерская лавра – это музей, принадлежащий государству. И все, что касается этого музейного комплекса, будет решать государство, а не какие-то отдельные люди, которые почему-то решили, что будут решать, каким образом им пренебрегать нашими законами", – заявил Данилов в эфире Radio NV.

видео дня

Секретарь СНБО отметил, что в Лавре будет функционировать музейный комплекс.

"Будут ли работать церкви? Да, будут. Будут ли там проводиться богослужения? Да, будут. Но по законам нашей страны, а не с теми искусственными образованиями, которых вне закона нашей страны было образовано огромное количество для тех или иных событий. Если вы говорите, что все, что происходит в мире, – рука Бога, считайте, что это рука Бога делает. Вы же не спорите с Богом. Вот Бог так решил, что 29 числа должны оставить эту обитель, перейти в другое место", – сказал Данилов.

Что происходит вокруг Киево-Печерской Лавры

В начале декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету Министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской Православной церкви Московского Патриархата в Украине, а также инициировала проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

10 марта 2023 года стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года, в результате чего из Киево-Печерской Лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП).

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из Лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что речь не идет о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, а языком богослужения будет древний славянский и украинский. Епифаний объяснил, кто из братии сможет остаться в Лавре. Он подчеркнул, что остаться могут те, кто отвергнет беззаконную власть Москвы.

Другие новости: