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Данилов рассказал, как будут выдворять представителей Московского патриархата из Лавры

17 марта 2023, 17:25
Секретарь СНБО заявил, что среди представителей Московского патриархата многие сотрудники российской ФСБ.
Лавра, Алексей Данилов
Лавра, Алексей Данилов / president.gov.ua, pixabay

Секретарь Совета национальной безопасности и Украины Алексей Данилов заявил, что представители Московского патриархата будут выдворены из Киево-Печерской Лавры без применения физического влияния.

В интервью Радио Свобода Данило отметил, что Украина не будет уподобляться Российской Федерации, поэтому не будет действовать силой, чтобы выселить монахов из Лавры.

"Но мы точно будем выполнять то, что принадлежит нам, с учетом нормативно-правовых актов, которые есть на нашей территории", — пообещал он.

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Также секретарь СНБО заявил, что среди представителей Московского патриархата многие сотрудники российской ФСБ.

Кроме того, Данилов добавил, что украинские власти не выступают против церкви как таковой.

"Мы же не против церкви. Мы не против тех людей, которые имеют отношение к тем или иным религиозным процессам. Но мы против влияния на государство этих вещей. Вы не имеете государства диктовать, вы не имеете государство держать в заложниках", — сказал Данилов.

Напомним, Украинская православная церковь МП получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора, согласно которому монахи пользовались государственной собственностью.

До 29 марта священники Московского патриархата должны освободить культовые постройки монастыря и передать имущество государству.

Успенский и Трапезный собор Лавры вернули государству

Украинская православная церковь (МП) арендовала у государства два главных храма Киево-Печерской Лавры – Успенский и Трапезный собор. Срок аренды завершился 31 декабря 2022 года.

1 января 2023 года УПЦ (МП) не пустили на территорию соборов.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь) выступил с обращением к президенту Владимиру Зеленскому и призвал государство не забирать у УПЦ (МП) право на пользование храмами в Лавре.

Впрочем, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что министерство не будет рекомендовать Национальному заповеднику Киево-Печерская Лавра продолжать соглашение с УПЦ (МП).

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