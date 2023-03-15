УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Скандал вокруг Лавры: Папа Римский потребовал уважать людей

15 марта 2023, 18:20
Во время еженедельного обращения Франциск призвал Россию и Украину уважать религиозные святыни и похвалил людей, которые посвятили свою жизнь молитве.
Лавра, Папа Римский
Лавра, Папа Римский / pixabay, ua.depositphotos.com

Папа Римский Франциск прокомментировал скандал вокруг Киево-Печерской Лавры.

Украинская православная церковь получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора, согласно которому монахи пользовались государственной собственностью. До 29 марта священники Московского патриархата должны освободить культовые постройки монастыря и передать имущество государству.

Как пишет издание Sky News, Папа Римский после расторжения договора призвал к "уважению" религиозных объектов.

видео дня

"Во время еженедельного обращения Франциск призвал Россию и Украину уважать религиозные святыни и похвалил людей, которые посвятили свою жизнь молитве, независимо от того, какой они конфессии", - говорится в сообщении.

Успенский и Трапезный собор Лавры вернули государству

Украинская православная церковь (МП) арендовала у государства два главных храма Киево-Печерской Лавры – Успенский и Трапезный собор. Срок аренды завершился 31 декабря 2022 года.

1 января 2023 года УПЦ (МП) не пустили на территорию соборов.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь) выступил с обращением к президенту Владимиру Зеленскому и призвал государство не забирать у УПЦ (МП) право на пользование храмами в Лавре.

Впрочем, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что министерство не будет рекомендовать Национальному заповеднику Киево-Печерская Лавра продолжать соглашение с УПЦ (МП).

Читайте также:

Папа Римский Киево-Печерская лавра
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:27

Бывшая жена Меладзе рассказала про родного мужчину в зоне боевых действий в Украине

18:21

Как спасти подгоревшую гречку: получится невероятно вкусное блюдо

18:20

Скандал вокруг Лавры: Папа Римский потребовал уважать людейВидео

18:15

Обогнал Джонсона и Трампа: сеть взорвалась мемами на политика с самой забавной прической

17:51

"Вот вам система коллективной безопасности": Жданов назвал способ закончить войнуВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:42

Оторвало ногу и кусок плоти: 21-летний военный из последних сил выполз из горящей машиныВидео

17:40

В Латвии сделали странное заявление о вступлении Украины в НАТОВидео

17:19

Волонтеры "Украинской команды" и Владимир Кличко передали дроны бойцам 204-го батальона

17:15

Модная стрижка 2023 неописуемой красоты, которая проста в укладке и отлично молодитФото

Реклама
17:08

Жена и сын не дождались домой: оккупанты убили воина с ПолтавщиныВидео

16:53

Ворвется настоящее лето: синоптики дали жаркий прогноз для УкраиныВидео

16:51

Ему было всего 20 лет: под Бахмутом в бою с "вагнеровцами" трагически погиб молодой защитникВидео

16:36

Соседи будут завидовать урожаю: как правильно добавлять золу при посадке картофеляВидео

16:36

Как приготовить манку на молоке: вкус детства напомнит о беззаботностиВидео

16:21

Почему от кофе "разрывается" голова: невролог назвала 5 основных причинВидео

16:08

"Мир наизнанку. Колумбия": Дмитрий Комаров покажет, как ищут самые дорогие изумруды в мире

16:06

В США сделали "втык" русскому послу за сбитый над Черным морем американский беспилотникВидео

15:56

Она была ранена в шею, а ему изрешетило живот: женщина на себе вытащила любимого из-под обстрелаВидео

15:41

Кадыров хочет передать власть сыну: Маломуж рассказал, когда чеченский диктатор пойдет на пенсиюВидео

15:39

Почему 16 марта нельзя выносить мусор: приметы и запреты дняВидео

Реклама
15:36

"РФ сделает нестандартный удар": астролог рассказал об угрозе для Зеленского, правительства и ВСУВидео

15:07

Макс Чмерковский ответил, почему нельзя считать предательницу Денисову "сбежавшей в РФ"Видео

14:53

Тесто быстро замешали и готово: самый вкусный, воздушный и быстрый кулич на Пасху 2023 - рецептВидео

14:41

Цена на лук в Украине достигли сумасшедшей отметки: все идет к дефициту

14:41

Какая вы мама для своего малыша: точный и простой психологический тест по картинкеВидео

14:32

Певец Дарвин признался, почему ему больно за предательство запроданки Ани ЛоракВидео

14:29

"Ближайшие недели будут решающими": польские полковники назвали 2 условия успешного контрнаступления ВСУВидео

14:19

Армия Украины в мае пойдет в контрнаступление: капитан ВМСУ назвал направление удараВидео

14:00

Как заставить клубнику плодоносить: несколько способов пробудить плоды

13:40

Где можно и нельзя вручать повестки в Украине: нет никаких запретовВидео

13:36

Украина может получить истребители МиГ-29 от нескольких стран - спикер правительства ПольшиВидео

13:31

"Путин сказал: "Я уйду и тебя не будет": Кадыров играет в двойную игру и готовится к осаде Чечни – генералВидео

13:28

Легендарный гитарист из Queen принял рыцарский титул из рук Чарльза IIIВидео

13:20

Данилов – об инциденте с дроном США и Су-27 РФ: Путин пошел ва-банк и готов к эскалации войныВидео

13:15

Кадырова отстранили от Путина, и он пытается восстановить позиции - МаломужВидео

12:41

Когда и кому нельзя пить чай с лимоном: необычные сведения о популярном напиткеВидео

12:33

"Это хороший знак": оккупанты уже перешли к обороне, и в Крыму тоже – РезниковВидео

12:33

Прорыв ВСУ к Крыму с выходом к Мариуполю: эксперт назвал сценарий контрнаступленияВидео

12:06

Можно ли дарить денежное дерево и как это правильно сделатьВидео

12:00

Гороскоп на завтра 16 марта 2023: Рыбам – неожиданный звонок, Ракам – денежная наградаВидео

Реклама
12:00

Кадырова уже списали, он готовится к осаде Чечни - Николай МаломужЭксклюзив

11:57

Анна Тринчер показала жуткие шрамы после увеличения груди

11:51

Украина получит два корабля класса Alkmaar от Нидерландов: как это поможет ВСУВидео

11:39

Россия развалится на части, в Кремле обсуждают перенос столицы из Москвы – ДаниловВидео

11:28

Чтобы не пришлось выбрасывать на помойку: 5 способов, как отмыть кастрюлю от нагара

10:59

Украина обвинила двух военных РФ в изнасиловании матери и ребенка: в OSINT установили одного из них

10:59

"Решающие полгода": контрнаступление ВСУ заставит РФ действовать по одному из 3 сценариев – экспертВидео

10:58

Почему нельзя пить зеленый чай с молоком: для кого он особо опасен

10:34

Сенаторы США от обеих партий давят на Пентагон относительно отправки F-16 в Украину - Politico

10:26

ВСУ ожидает тяжелая борьба с россиянами весной и летом – спикер ПентагонаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
Рецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять