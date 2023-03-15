Скандал вокруг Лавры: Папа Римский потребовал уважать людей

Папа Римский Франциск прокомментировал скандал вокруг Киево-Печерской Лавры.
Украинская православная церковь получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора, согласно которому монахи пользовались государственной собственностью. До 29 марта священники Московского патриархата должны освободить культовые постройки монастыря и передать имущество государству.
Как пишет издание Sky News, Папа Римский после расторжения договора призвал к "уважению" религиозных объектов.
"Во время еженедельного обращения Франциск призвал Россию и Украину уважать религиозные святыни и похвалил людей, которые посвятили свою жизнь молитве, независимо от того, какой они конфессии", - говорится в сообщении.
Успенский и Трапезный собор Лавры вернули государству
Украинская православная церковь (МП) арендовала у государства два главных храма Киево-Печерской Лавры – Успенский и Трапезный собор. Срок аренды завершился 31 декабря 2022 года.
1 января 2023 года УПЦ (МП) не пустили на территорию соборов.
Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь) выступил с обращением к президенту Владимиру Зеленскому и призвал государство не забирать у УПЦ (МП) право на пользование храмами в Лавре.
Впрочем, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что министерство не будет рекомендовать Национальному заповеднику Киево-Печерская Лавра продолжать соглашение с УПЦ (МП).
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