Скандал вокруг Лавры: Папа Римский потребовал уважать людей

Во время еженедельного обращения Франциск призвал Россию и Украину уважать религиозные святыни и похвалил людей, которые посвятили свою жизнь молитве.

Лавра, Папа Римский / pixabay, ua.depositphotos.com

Папа Римский Франциск прокомментировал скандал вокруг Киево-Печерской Лавры.

Украинская православная церковь получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора, согласно которому монахи пользовались государственной собственностью. До 29 марта священники Московского патриархата должны освободить культовые постройки монастыря и передать имущество государству.

Как пишет издание Sky News, Папа Римский после расторжения договора призвал к "уважению" религиозных объектов.

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"Во время еженедельного обращения Франциск призвал Россию и Украину уважать религиозные святыни и похвалил людей, которые посвятили свою жизнь молитве, независимо от того, какой они конфессии", - говорится в сообщении.

Успенский и Трапезный собор Лавры вернули государству

Украинская православная церковь (МП) арендовала у государства два главных храма Киево-Печерской Лавры – Успенский и Трапезный собор. Срок аренды завершился 31 декабря 2022 года.

1 января 2023 года УПЦ (МП) не пустили на территорию соборов.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь) выступил с обращением к президенту Владимиру Зеленскому и призвал государство не забирать у УПЦ (МП) право на пользование храмами в Лавре.

Впрочем, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что министерство не будет рекомендовать Национальному заповеднику Киево-Печерская Лавра продолжать соглашение с УПЦ (МП).

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