В США не хватает средств на гумпомощь Украине: что известно

В Агентстве США по международному развитию (USAID) заявили о нехватке средств на дальнейшую гуманитарную поддержку Украины в условиях войны с Россией. Представитель Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, уточнил, что страна потратила уже 96% средств, предназначенных для поддержки Украины.
Как сообщил помощник главы USAID по делам Европы и Евразии Эрин Макки, на сегодня средств на прямую поддержку бюджета Украины не осталось.
"Без дальнейших ассигнований правительству Украины придется пойти на чрезвычайные меры, такие как печать денег и задержка зарплат, что приведет к гиперинфляции и серьезно навредит военным усилиям", - говорится в документе, опубликованном на сайте американского ведомства.видео дня
USAID также исчерпал все свои дополнительные средства гуманитарной помощи. Партнеры USAID будут использовать остатки на финансирование гумпомощи в ближайшие месяцы.
"Если Конгресс не одобрит дополнительное финансирование, это заставит USAID перенаправлять и без того скромные глобальные ресурсы на удовлетворение потребностей Украины", - подчеркнул Макки.
Он добавил, что в таком случае партнерским организациям в Украине придется либо сократить до 75% количество людей, получающих помощь, либо полностью приостановить гуманитарные программы.
Белый дом подтверждает нехватку средств
8 ноября представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга отметил, что израсходовано уже 96% всех предназначенных для поддержки Украины средств.
Однако Кирби подчеркнул, что США по-прежнему верят, что Украине удастся вернуть под контроль оккупированные Россией территории, хотя "это может получиться не так быстро, как хотелось бы".
Помощь США Украине
Сейчас в США завис вопрос о дальнейшей финансовой и военной помощи Украине - из-за разногласий между демократами и республиканцами. Вместе с тем, имеющиеся средства исчерпываются, из-за чего Пентагон будет уменьшать в объемах все последующие транши с вооружением.
7 ноября демократы в Сенате заблокировали законопроект, предусматривавший выделение военной помощи Израилю, но без Украины.
При этом американские официальные лица постоянно отмечают, что не оставят Украину один на один с врагом и продолжат поставлять ВСУ все необходимое для защиты оружие.
Вместо этого 8 ноября в Конгрессе сделали шаг к передаче Киеву конфискованных российских активов, в том числе активов Центробанка. Вашингтон говорит об этом давно, но всегда подчеркивал, что для этого необходима "юридическая база".
Вас также могут заинтересовать новости:
- Выборы сейчас - это удар по Украине уровня ядерного
- "Есть план": Украина достигнет результатов на фронте до конца года - Зеленский
- Украина стоит перед "распростертыми объятиями" и вступит в ЕС после 2027 года - Горбач