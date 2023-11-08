В США 'сделали шаг' к одобрению передачи российских активов Украине

Комитет по вопросам иностранных дел Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче российских конфискованных активов Украине, сообщает Европейская правда.
В течение 180 дней после вступления в силу закона госсекретарь должен предоставить соответствующим комитетам Конгресса оценку наиболее насущных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи.
Документ уполномочивает госсекретаря США оказать дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у российского Центробанка и другие суверенные активы РФ.
Документ также запрещает возврат средств российским структурам, в отношении которых были введены санкции, пока РФ не уйдет из Украины и не согласится выплатить ей компенсацию.
Теперь законопроект должны рассмотреть в Конгрессе США, отмечает издание.
Конфискация российских активов
Вопрос о продолжении финансирования Соединенными Штатами военной помощи Украины пока завис из-за разногласий по этому поводу между демократами и республиканцами в Конгрессе США.
Из-за сопротивления "трампистского" крыла Республиканской партии президент США Джо Байден даже пригрозил наложить вето на законопроект, который предусматривал бы оказание помощи Израилю без Украины. Это и сделали демократы 7 ноября.
В целом финансирование США Украины направляется на поддержку оборонной промышленности Америки, поскольку Пентагон покупает оружие вместо того, что отправляется в Киев для борьбы с Россией.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что США и европейские партнеры изучают правовые основания для использования замороженных российских активов для восстановления Украины. В частности, 11 октября Бельгия первой в ЕС передала 1,7 миллиарда из замороженных активов России.
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