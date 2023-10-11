Впервые за время войны: Бельгия передает помощь из замороженных активов России

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил о создании специального фонда для предоставления финансовой поддержки Украине в размере 1,7 миллиарда евро. Этот фонд будет финансироваться за счет средств, полученных от налогообложения российских активов, которые были заморожены в Бельгии.
Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он подчеркнул, что Бельгия остается преданной поддержке Украины и продолжит действовать в трех основных направлениях, из которых первые два включают военную помощь и применение экономических санкций.
"Третий - это создание фонда Украины объемом 1,7 млрд евро... источником этого фонда станут миллиардные российские активы, замороженные в Бельгии. Мы в Бельгии имеем налогообложение прибылей этих замороженных активов. В прошлом году для нас было четко понятно, что налогообложение прибылей этих активов должно на 100% пойти на пользу народу Украины. Мы делали это в прошлом году, и в этом году мы сделаем это снова через фонд на 1,7 млрд (евро). Этот фонд будет использован на приобретение военной техники, гуманитарную поддержку, Европейский фонд мира, макрофинансовую помощь и тому подобное", - отметил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
Владимир Зеленский в Бельгии
Напомним, как ранее Главред, в среду, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Бельгию - в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Глава государства впервые примет участие в заседании в формате "Рамштайн" офлайн.
За словами президента, на данный момент никто не может сказать, сколько дней еще продлится война в Украине, но уже очевидны несколько вещей.
В то же время, министр обороны Соединенных Штатов Америки (США) официально подтвердил, что Украине будет предоставлено новый военный пакет пособия на сумму 200 миллионов долларов.
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