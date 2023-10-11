"Мы этого боимся": Зеленский раскрыл последствия для Украины от победы Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятную победу Дональда Трампа на выборах в США. По его словам радикальных изменений не будет.

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Зеленский, Трамп / коллаж Главред, фото: офис президента, УНИАН

Владимир Зеленский сообщил, что не знает насколько радикально изменится политика США в отношении Украины в случае избрания Дональда Трампа следующим президентом. Об этом он сообщил в интервью Digi24.

Президент Украины отметил, что каждое изменение в глобальном контексте имеет свое влияние, но неизвестно, кто именно выиграет на выборах в США.

"Это решение американского народа. Трамп внесет некоторые изменения. Я не уверен на 100%, что все изменится, я не могу быть уверен. Есть институты, политика работает по определенным правилам, американцы имеют свое видение и ценности, и это очень важно" — сказал Зеленский. видео дня

Он отметил, что если происходят радикальные изменения, то "люди остановят вас, если вы захотите сделать что-то сумасшедшее".

"Мы до некоторой степени боимся этого. Мы много работали с США, и если что-то изменится, естественно, мы боимся. Я не могу оценить, в какой степени произойдут эти изменения, но боюсь, да", – заявил глава государства.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, сенаторы США от обеих партий хотят принять масштабный пакет помощи Украине размером от 50 до 100 млрд долларов. Новая помощь будет рассчитана на год. Принять этот пакет могут уже в ближайшие недели.

В то же время, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что у Штатов есть достаточно возможностей, чтобы одновременно поддерживать Украину в ее противостоянии с российскими агрессорами и Израиль - в борьбе с ХАМАС.

Также, как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, США и европейские партнеры изучают правовые основания для использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Речь идет о 300 миллиардах долларов.

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