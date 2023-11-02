Границу с Польшей заблокируют до конца года: кто не выедет из Украины

Минразвития громад обратилось к польским коллегам для решения вопроса с выполнением меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска.

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​ Забастовка польских перевозчиков запланирована на два месяца - ноябрь и декабрь / Коллаж: Главред, фото: УНИАН ​

С 3 ноября из-за забастовки польских перевозчиков польско-украинскую границу могут перекрыть на всех пунктах пропуска до конца 2023 года.

Бастовать поляки хотят из-за якобы чрезмерной конкуренции с украинцам после либерализации международных перевозок между Украиной и Евросоюзом. Об этом сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины (МТАУ).

Первое собрание участников забастовки согласовано с местными властями вблизи пункта пропуска "Корчова" на 10 утра 3 ноября.

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В МТАУ добавили, что окончательного решения о блокировании границы между Польшей и Украиной пока нет и есть возможность избежать запланированных забастовок. Как именно - не уточняется.

Чего хотят польские перевозчики

Как сообщили Мининфраструктуры, поляки требуют вернуть украинским перевозчикам выдачу разрешений на перевозки и усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ.

Этот документ предоставляет право на использование автомобильного транспортного средства автомобильного перевозчика-резидента для международной автомобильной перевозки груза или проезда без груза по территории иностранных государств – членов Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) в течение определенного в нем срока.

Также польские перевозчики хотят:

запретить регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;

ввести отдельную очередь в электронной очереди для автомобилей на номерах ЕС;

создать отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

получить доступ к системе "Шлях".

Реакция Украины

Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил о готовности к диалогу с польской стороной, где будут равноценно представлены интересы перевозчиков обеих стран.

"Наша позиция состоит в том, что такие забастовки и блокировки вредят всем: как украинским, так и польским перевозчикам", — подчеркнул он.

Минразвития громад обратилось в Мининфраструктуры Польши и Директорат по мобильности Еврокомиссии с просьбой провести встречи со всеми привлеченными сторонами для решения вопроса с выполнением меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска.

Кто не сможет выехать в Польшу в случае блокировки границы

Вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что в случае проведения забастовки в Польшу не смогут выехать только грузовики.

"Из опыта предыдущих забастовок можно сказать, что препятствий для легкового и пассажирского транспорта не было. Это касалось только грузовых автомобилей", — рассказал Балин в комментарии ТСН.

Соучредитель Международной транспортной ассоциации Украины Игорь Оверко надеется, что поляки будут пропускать легковой и пассажирский транспорт.

"Забастовки были и раньше. Перекрывали движение на один-два дня преимущественно в пункте пропуска "Ягодин". Вообще есть информация, что в этот раз они передумали, но все же увидим, как будут разворачиваться события", — сказал он.

Как сообщал Главред, народные депутаты предлагают разрешить пересекать границу всем военнообязанным украинским мужчинам. Впрочем, для этого нужно выполнить одно условие - перечислять деньги на Вооруженные силы Украины. Соотвествующий законопроект №8029 зарегистрировали в Верховной Раде.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, что на сегодняшний день фактически по закону запрета выезда мужчин за границу нет. Все происходит "исключительно в ручном режиме".

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