Границу с Польшей заблокируют до конца года: кто не выедет из Украины

С 3 ноября из-за забастовки польских перевозчиков польско-украинскую границу могут перекрыть на всех пунктах пропуска до конца 2023 года.
Бастовать поляки хотят из-за якобы чрезмерной конкуренции с украинцам после либерализации международных перевозок между Украиной и Евросоюзом. Об этом сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины (МТАУ).
Первое собрание участников забастовки согласовано с местными властями вблизи пункта пропуска "Корчова" на 10 утра 3 ноября.
В МТАУ добавили, что окончательного решения о блокировании границы между Польшей и Украиной пока нет и есть возможность избежать запланированных забастовок. Как именно - не уточняется.
Чего хотят польские перевозчики
Как сообщили Мининфраструктуры, поляки требуют вернуть украинским перевозчикам выдачу разрешений на перевозки и усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ.
Этот документ предоставляет право на использование автомобильного транспортного средства автомобильного перевозчика-резидента для международной автомобильной перевозки груза или проезда без груза по территории иностранных государств – членов Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) в течение определенного в нем срока.
Также польские перевозчики хотят:
- запретить регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;
- ввести отдельную очередь в электронной очереди для автомобилей на номерах ЕС;
- создать отдельную очередь на всех границах для пустых фур;
- получить доступ к системе "Шлях".
Реакция Украины
Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил о готовности к диалогу с польской стороной, где будут равноценно представлены интересы перевозчиков обеих стран.
"Наша позиция состоит в том, что такие забастовки и блокировки вредят всем: как украинским, так и польским перевозчикам", — подчеркнул он.
Минразвития громад обратилось в Мининфраструктуры Польши и Директорат по мобильности Еврокомиссии с просьбой провести встречи со всеми привлеченными сторонами для решения вопроса с выполнением меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска.
Кто не сможет выехать в Польшу в случае блокировки границы
Вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что в случае проведения забастовки в Польшу не смогут выехать только грузовики.
"Из опыта предыдущих забастовок можно сказать, что препятствий для легкового и пассажирского транспорта не было. Это касалось только грузовых автомобилей", — рассказал Балин в комментарии ТСН.
Соучредитель Международной транспортной ассоциации Украины Игорь Оверко надеется, что поляки будут пропускать легковой и пассажирский транспорт.
"Забастовки были и раньше. Перекрывали движение на один-два дня преимущественно в пункте пропуска "Ягодин". Вообще есть информация, что в этот раз они передумали, но все же увидим, как будут разворачиваться события", — сказал он.
Как сообщал Главред, народные депутаты предлагают разрешить пересекать границу всем военнообязанным украинским мужчинам. Впрочем, для этого нужно выполнить одно условие - перечислять деньги на Вооруженные силы Украины. Соотвествующий законопроект №8029 зарегистрировали в Верховной Раде.
Адвокат Ростислав Кравец объяснил, что на сегодняшний день фактически по закону запрета выезда мужчин за границу нет. Все происходит "исключительно в ручном режиме".
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