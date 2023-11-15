Россия готовится к зимним ракетным ударам по Украине: в ГУР раскрыли планы врага

Агрессор Россия в рамках своей преступной подготовки ведет работу с завербованными наводчиками, сказал представитель военной разведки Украины Андрей Черняк.

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Россия проводит доразведку критических объектов Украины с целью нанесения ударов зимой - ГУР / Коллаж: Главред, фото: АрміяІнформ, Минобороны РФ

Страна-оккупант Россия готовится зимой наносить удары по Украине при помощи ракет и дронов. Вражеские спецслужбы проводят активный сбор информации о критической и военной инфраструктуре, используя завербованных наводчиков. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

В комментарии Liga.net он рассказал о том, что российские спецслужбы собирают информацию об объектах критической и военной инфраструктуры Украины. Оккупанты готовятся к массированным ударам зимой.

По словам представителя ГУР, россияне проводят доразведку с помощью завербованных наводчиков.

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"Массированных обстрелов еще не было. Но мы наблюдаем, как они проводят доразведку объектов и критической, и транспортной инфраструктуры", - подчеркнул Андрей Черняк.

Что ждет Украину зимой

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее предупредил о возможных атаках РФ по инфраструктуре Украины зимой. По словам чиновника, для этого россияне накапливают ракеты. Ожидается трудная зима.

ВСУ готовятся масштабно ударить дронами-камикадзе по РФ зимой, заявил бригадный генерал Сергей Баранов. В частности, Украина может нанести удары по многим регионам России и оккупированному Крыму, чтобы поразить важные вражеские военные объекты.

Президент Владимир Зеленский призвал Запад дать Украине ПВО на зиму. Гарант акцентировал внимание на том, что государство для защиты неба от российских оккупантов готово взять средства противоздушной обороны, в том числе, и в аренду.

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